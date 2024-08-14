Прорив зростає: бійці ЗСУ показали фото з-під Суджі, Міноборони РФ говорить про 38 км

Міноборони РФ стверджує, що підрозділи ЗСУ помітили у селі за 38 км від кордонів Курської області. При цьому росіяни не згадують Суджу і фотографії українських військових, які дістались до місцевих органів влади.

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Бійці Сил оборони, які здійснили прорив в Курській області, перебувають в центрі населеного пункту, розташованого поряд з районним центром — містом Суджа. При цьому Міноборони не згадують цей регіон у своєму зведенні, а звітують про бої далеко вглиб російської території. Фотодоказ перебування на території РФ від бійців ЗСУ з'явився в Telegram-каналі представників партизанів "Гнила черешня".

Допис з фотографією з-під Суджі з'явився у каналі о 14:37 14 серпня. На фото видно двох українських бійців, озброєних автоматами, які стоять біля дверей Заолешенківської сільської ради. За ними — зелена стіна і білі рами вікон. Коли саме зроблено кадр, не вказано. У підписі автор наголосив, що зображення спростовує заяви росіян, що просування ЗСУ — це начебто брехня.

"Ета всьо ІПСО. Нас там нєт", — так звучить жартівливий коментар "Гнилої черешні".

Прорив в Курській області - бійці ЗСУ в Заолешенці під Суджою Фото: Telegram / Гнила черешня

На Google maps можна відшукати фотографію сільради села Заолешенки Суджанського району Курської області. Бачимо, що будівля схожа на ту, яку показали бійці ЗСУ. На онлайн-карті бойових дій DeepState вказано, що ця територія близько тижня перебуває під контролем українців.

Прорив в Курській області - Заолешенка, Суджа і дані DeepState станом на 14 серпня Фото: DeepState Прорив в Курській області - як виглядає сільрада в Заолешенках під Суджою Фото: Google Maps

Прорив в Курській області — події станом на 14 серпня

Міноборони РФ відзвітувало про події в Курській області станом на 14 серпня. Російське командування повідомило, що продовжує "відбивати спробу штурму ЗСУ" на територію РФ і назвало 11 населених пунктів, біля яких тривають бої. Перелік цих населених пунктів заходить далеко за місто Суджу та його передмістя — Заолешенок. Крайня точка вглибині знаходиться на відстані 38 км від кордону.

Прорив в Курській області - дані Міноборони РФ станом на 14 серпня Фото: Google Maps

Українське командування не називає населені пункти в Курській області, до яких дістались Збройні сили. Згідно з заявою Генштабу, українці контролюють 1 тис. кв. км (дещо більше площі Києва). 13 серпня президент Зеленський повідомив про звільнення 74 точок на карті РФ.

Зазначимо, Фокус зібрав інформацію про ситуацію під Курськом. Відеокадри продемонстрували, що ЗСУ дістались колоною бронетехніки до села Плехово. Тим часом росіяни почали рити окопи біля міста Льгово, розташованого на автотрасі до Курчатова та Курської АЕС.

Нагадуємо, російська влада евакуює 100 тис. курян з Курської області РФ на тимчасово окуповану територію у Запорізькій області України: у РНБО пояснили, навіщо це робиться. Тим часом представник РФ в ООН розкритикував бої дії ЗСУ та пригрозив, що Кремль дасть особливу відповідь.