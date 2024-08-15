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Руководитель комендатуры в Курской области Москалев возглавлял оборону Авдеевки, — Безуглая

Эдуард Москалёв
Эдуард Москалев

По словам народного депутата, Эдуард Москалев работал под командованием ныне уже уволенного генерала Юрия Содоля.

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Генерал Эдуард Москалев, который стал руководителем первой военной комендатуры в Курской области Российской Федерации, отвечал за оборону города Авдеевка в Донецкой области под командованием генерала Юрия Содоля. Об этом написала народный депутат Марьяна Безуглая в соцсети X.

"Генерал Москалев возглавлял оборону Авдеевки под командованием Содоля", — отметила депутат.

Оборона Авдеевки

17 февраля Вооруженные силы Российской Федерации окончательно оккупировали Авдеевку. Из-за преобладающего количества противника и угрозы окружения, Вооруженные силы Украины вышли из города. В результате боевых действий с российскими захватчиками Авдеевка была почти полностью разрушена.

22 февраля "Украинская правда" писала, что оперативно-тактическую группировку "Донецк" на момент выхода украинской армии из города возглавлял командующий генерал-майор Эдуард Москалев.

В чем обвиняют Содоля

22 июня Марьяна Безуглая обвинила командующего Объединенных сил ВСУ и по совместительству руководителя оперативно-стратегической группировки войск (ОСУВ) "Хортица" Юрия Содоля в потере позиций на Торецком направлении и пьянстве во время прорыва ВС РФ.

23 июня начальник штаба бригады "Азов" Национальной гвардии Украины майор Богдан Кротевич подал заявление в ГБР с просьбой провести расследование в отношении генерала Юрия Содоля. Он обвинил его в превышении служебных полномочий и некомпетентности, что привело к потерям большой части территории Украины. По его словам, Содоль после назначения на должность главы ОСУВ "Хортица" начал отдавать "непонятные приказы" 12-й бригаде НГУ о занятии низин, а также продвижение на незначительное количество метров в короткие сроки без достаточного количества боеприпасов.

Напомним, 24 июня президент Владимир Зеленский уволил командующего Объединенных сил Юрия Содоля.

22 июля Кротевич заявил, что ГБР не открыло дело в отношении экс-командующего Объединенными силами ВСУ Юрия Содоля. Начштаба "Азова" подал в суд на Государственное бюро расследований. Кротевич утверждает, что есть указание сверху "не давать хода этому делу".