Керівник комендатури у Курській області Москальов очолював оборону Авдіївки, — Безугла

За словами народної депутатки, Едуард Москальов працював під командуванням нині уже звільненого генерала Юрія Содоля.

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Генерал Едуард Москальов, який став керівником першої військової комендатури в Курській області Російської Федерації, відповідав за оборону міста Авдіївка у Донецькій області під командуванням генерала Юрія Содоля. Про це написала народна депутатка Мар’яна Безугла у соцмережі X.

"Генерал Москальов очолював оборону Авдіївки під командуванням Содоля", — зазначила депутатка.

Оборона Авдіївки

17 лютого Збройні сили Російської Федерації остаточно окупували Авдіївку. Через переважну кількість противника і загрозу оточення, Збройні сили України вийшли з міста. Внаслідок бойових дій з російськими загарбниками Авдіївка була майже повністю зруйнована.

22 лютого "Українська правда" писала, що оперативно-тактичне угруповання "Донецьк" на момент виходу української армії з міста очолював командувач генерал-майор Едуард Москальов.

У чому звинувачують Содоля

22 червня Мар’яна Безугла звинуватила командувача Об'єднаних сил ЗСУ та за сумісництвом керівника оперативно-стратегічного угруповання військ (ОСУВ) "Хортиця" Юрія Содоля у втраті позицій на Торецькому напрямку та пияцтві під час прориву ЗС РФ.

23 червня начальник штабу бригади "Азов" Національної гвардії України майор Богдан Кротевич подав заяву до ДБР із проханням провести розслідування щодо генерала Юрія Содоля. Він звинуватив його у перевищенні службових повноважень та некомпетентності, що призвела до втрат великої частини території України. За його словами, Содоль після призначення на посаду очільника ОСУВ "Хортиця" почав віддавати "незрозумілі накази" 12-й бригаді НГУ про заняття низин, а також просування на незначну кількість метрів у короткі строки без достатньої кількості боєприпасів.

Нагадаємо, 24 червня президент Володимир Зеленський звільнив командувача Об'єднаних сил Юрія Содоля.

22 липня Кротевич заявив, що ДБР не відкрило справу щодо екскомандувача Об'єднаних сил ЗСУ Юрія Содоля. Начштабу "Азову" подав у суд на Державне бюро розслідувань. Кротевич стверджує, що є вказівка згори "не давати ходу цій справі".