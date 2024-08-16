Оккупированный Крым подвергся массированной атаке: зафиксированы "прилеты", детали (видео)

Как рассказал Сергей Братчук, украинскими силами были поражены паромная переправа в Керчи, а также катер в Черноморске.

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В ночь на 16 августа беспилотники атаковали оккупированный Севастополь в Крыму. Об этом у себя в Telegram написал оккупационный губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Так, в 01:46 ночи он написал, что в Севастополе работает ПВО.

"По предварительной информации уже сбит один БПЛА над акваторией моря", — отметил он.

Позже он сообщил, что российские силы ПВО якобы сбили уже 3 БПЛА над акваторией Черного моря.

Отметим, что мониторинговый канал "Крымский ветер" опубликовал пост с кадрами, на которых можно увидеть работу ПВО РФ.

Взрывы в Крыму.

Также администраторы канала заявили, что россияне перекрывали мост через Керченский пролив. Кроме того, по непроверенным данным, был зафиксирован прилет по горе Митридат, где стоял ЗРПК "Панцирь-С1". После взрыва начался сильный пожар. Однако есть предположение, что сам комплекс не был уничтожен. Скорее всего у него сбились ракеты и стрелял он "куда попало".

Однако эта информация требует подтверждения.

Позже спикер добровольческой армии "Юг", глава Общественного совета при Одесском ОВА Сергей Братчук у себя в Telegram подтвердил атаку БПЛА на оккупированный Крым. Он заявил, что были поражены паромная переправа в Керчи, а также катер в Черноморске.

Отметим, что Минобороны России пока никак не отреагировало на атаку БПЛА.

Ранее партизаны группы "АТЕШ" сообщали, что оккупанты укрепляют защиту Крымского моста от надводных дронов. Так, россияне подгоняют под Крымский мост баржи. Вдоль сооружения баржи выставляют в два ряда, а по всему периметру вбивают сваи, чтобы возвести новое заграждение.

Также СМИ сообщали, что РФ эвакуирует жителей Курской области в Крым. По словам анонимного сотрудника одного из оздоровительных центров полуострова, жителей российского региона намерены привозить в качестве беженцев и для них в пансионатах начали выделять места. В Евпатории некоторых уже поселили.