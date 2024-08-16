Окупований Крим зазнав масованої атаки: зафіксовано "прильоти", деталі (відео)

Як розповів Сергій Братчук, українські сили уразили поромну переправу в Керчі, а також катер у Чорноморську.

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У ніч на 16 серпня безпілотники атакували окупований Севастополь у Криму. Про це у себе в Telegram написав окупаційний губернатор Севастополя Михайло Развожаєв.

Так, о 01:46 ночі він написав, що в Севастополі працює ППО.

"За попередньою інформацією вже збито один БПЛА над акваторією моря", — зазначив він.

Пізніше він повідомив, що російські сили ППО нібито збили вже 3 БПЛА над акваторією Чорного моря.

Зазначимо, що моніторинговий канал "Кримський вітер" опублікував пост із кадрами, на яких можна побачити роботу ППО РФ.

Вибухи в Криму.

Також адміністратори каналу заявили, що росіяни перекривали міст через Керченську протоку. Крім того, за неперевіреними даними, було зафіксовано приліт по горі Мітрідат, де стояв ЗРГК "Панцир-С1". Після вибуху почалася сильна пожежа. Однак є припущення, що сам комплекс не був знищений. Найімовірніше, у нього збилися ракети і стріляв він "куди попало".

Однак ця інформація потребує підтвердження.

Пізніше спікер добровольчої армії "Південь", голова Громадської ради при Одеському ОВА Сергій Братчук у себе в Telegram підтвердив атаку БПЛА на окупований Крим. Він заявив, що було уражено поромну переправу в Керчі, а також катер у Чорноморську.

Зазначимо, що Міноборони Росії поки ніяк не відреагувало на атаку БПЛА.

Раніше партизани групи "АТЕШ" повідомляли, що окупанти зміцнюють захист Кримського мосту від надводних дронів. Так, росіяни підганяють під Кримський міст баржі. Уздовж споруди баржі виставляють у два ряди, а по всьому периметру вбивають палі, щоб звести нове загородження.

Також ЗМІ повідомляли, що РФ евакуює жителів Курської області до Криму. За словами анонімного співробітника одного з оздоровчих центрів півострова, жителів російського регіону мають намір привозити як біженців і для них у пансіонатах почали виділяти місця. В Євпаторії деяких уже поселили.