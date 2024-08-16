Остановить наступление ВСУ в Курской области: военный назвал количество россиян, которое понадобится

По словам Ивана Тимочко, ситуация в Курской области также будет зависеть от готовности местного населения оказывать сопротивление ВСУ, однако пока такого сопротивления не наблюдается.

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Для того, чтобы остановить наступление Вооруженных сил Украины в Курской области, российской армии понадобится от 50 до 100 тысяч человек. Об этом в комментарии "РБК-Украина" заявил председатель Совета резервистов Сухопутных войск Иван Тимочко.

"Для того, чтобы остановить ВСУ на Курщине им надо перебросить десятки тысяч военных. А для того, чтобы построить качественную оборону и остановить наши войска им нужно от 50 до 100 тысяч личного состава, причем личного состава линейных бригад и подразделений, а не этой мешанины что они имели сейчас там", — сказал Тимочко.

Он уточнил, что перед тем, как накапливать такое количество личного состава, ВС РФ должны выстроить логистику: расположить склады с оружием, наладить питание, подвоз топлива и боеприпасов.

"Я уже не говорю о параллельном наступлении россиян, чтобы отодвинуть наши войска — это сложно и очень растянется во времени", — отметил Тимочко.

В то же время он отметил, что ситуация также будет зависеть от позиции местного населения и его готовности сопротивляться.

"Сейчас мы видим, что оно абсолютно не настроено на сопротивление ВСУ. То есть Путину придется полагаться только на военных и это заставит его менять стратегию ведения войны", — подчеркнул военный.

Напомним, 16 августа Силы обороны Украины уничтожили мост в населенном пункте Глушково Курской области.

В этот же день под контроль Украины перешли еще два населенных пункта Курской области: Борки и Внезапное.