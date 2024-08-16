Зупинити наступ ЗСУ в Курській області: військовий назвав кількість росіян, яка знадобиться

За словами Івана Тимочко, ситуація у Курській області також залежатиме від готовності місцевого населення чинити спротив ЗСУ, проте наразі такого опору не спостерігається.

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Для того, щоб зупинити наступ Збройних сил України у Курській області, російській армії знадобиться від 50 до 100 тисяч осіб. Про це у коментарі "РБК-Україна" заявив голова Ради резервістів Сухопутних військ Іван Тимочко.

"Для того, щоб зупинити ЗСУ на Курщині їм треба перекинути десятки тисяч військових. А для того, щоб збудувати якісну оборону та зупинити наші війська їм потрібно від 50 до 100 тисяч особового складу, при чому особового складу лінійних бригад та підрозділів, а не цієї мішанини що вони мали зараз там", — сказав Тимочко.

Він уточнив, що перед тим, як накопичувати таку кількість особового складу, ЗС РФ повинні вибудувати логістику: розташувати склади зі зброєю, налагодити харчування, підвіз палива та боєприпасів.

"Я вже не кажу про паралельний наступ росіян, щоб відсунути наші війська — це складно і дуже розтягнеться у часі", — зазначив Тимочко.

Водночас він зауважив, що ситуація також буде залежати від позиції місцевого населення та його готовності чинити опір.

"Зараз ми бачимо що воно абсолютно не налаштоване на опір ЗСУ. Тобто Путіну доведеться покладатись лише на військових і це змусить його міняти стратегію ведення війни", — наголосив військовий.

Нагадаємо, 16 серпня Сили оборони України знищили міст у населеному пункті Глушково Курської області.

У цей же день під контроль України перейшли ще два населених пункти Курської області: Борки та Внезапне.