"Идет так, как и рассчитывали": Зеленский заявил об усилении ВСУ в Курской области (видео)
По словам главы государства, плацдарм присутствия Вооруженных сил Украины в Курской области становится все сильнее.
Вооруженные силы Украины укрепляют свои позиции на территории Курской области. Об этом в вечернем обращении заявил президент Украины Владимир Зеленский.
"Операция продолжается именно так, как мы и рассчитывали. Храбрость украинцев делает большие вещи. Сейчас укрепляем наши позиции", — сказал Зеленский.
Он уточнил, что о продвижении наступления в Курской области несколько раз в сутки докладывает главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.
"Плацдарм нашего присутствия становится сильнее", — подчеркнул Зеленский.
Президент Украины поблагодарил украинских военнослужащих за мужество и пополнение обменного фонда.
"Это важно. Это приближает освобождение наших военных, наших гражданских из российского плена. Помним обо всех, кого должны вернуть домой", — отметил Зеленский.
Глава государства также подчеркнул, что государство делает все, чтобы дать украинским воинам необходимое оружие и необходимое усиление на других направлениях, в частности в Донецкой области.
"Именно в этом контексте нам, безусловно, важно, чтобы партнеры убрали барьеры, которые мешают нам ослаблять российские позиции именно так, как этого требует ход войны. Дальнобойность для наших сил — это ответ на все наиболее важные, на все наиболее стратегические вопросы этой войны", — пояснил Зеленский.
Напомним, 17 августа издание Sky News обнародовало материал, в котором говорится о том, что Украина хочет дестабилизировать российскую политическую верхушку с помощью операции в Курской области.
В этот же день российские военные блогеры сообщили, что ВС РФ были вынуждены отступить на восточный берег реки Сейм недалеко от села Теткино Курской области.