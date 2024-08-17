"Идет так, как и рассчитывали": Зеленский заявил об усилении ВСУ в Курской области (видео)

По словам главы государства, плацдарм присутствия Вооруженных сил Украины в Курской области становится все сильнее.

Related video

Вооруженные силы Украины укрепляют свои позиции на территории Курской области. Об этом в вечернем обращении заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Операция продолжается именно так, как мы и рассчитывали. Храбрость украинцев делает большие вещи. Сейчас укрепляем наши позиции", — сказал Зеленский.

Он уточнил, что о продвижении наступления в Курской области несколько раз в сутки докладывает главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

"Плацдарм нашего присутствия становится сильнее", — подчеркнул Зеленский.

Президент Украины поблагодарил украинских военнослужащих за мужество и пополнение обменного фонда.

"Это важно. Это приближает освобождение наших военных, наших гражданских из российского плена. Помним обо всех, кого должны вернуть домой", — отметил Зеленский.

Глава государства также подчеркнул, что государство делает все, чтобы дать украинским воинам необходимое оружие и необходимое усиление на других направлениях, в частности в Донецкой области.

"Именно в этом контексте нам, безусловно, важно, чтобы партнеры убрали барьеры, которые мешают нам ослаблять российские позиции именно так, как этого требует ход войны. Дальнобойность для наших сил — это ответ на все наиболее важные, на все наиболее стратегические вопросы этой войны", — пояснил Зеленский.

Напомним, 17 августа издание Sky News обнародовало материал, в котором говорится о том, что Украина хочет дестабилизировать российскую политическую верхушку с помощью операции в Курской области.

В этот же день российские военные блогеры сообщили, что ВС РФ были вынуждены отступить на восточный берег реки Сейм недалеко от села Теткино Курской области.