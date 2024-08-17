"Йде так, як і розраховували": Зеленський заявив про посилення ЗСУ в Курській області (відео)

За словами очільника держави, плацдарм присутності Збройних сил України в Курській області стає дедалі сильнішим.

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Збройні сили України зміцнюють свої позиції на території Курської області. Про це у вечірньому зверненні заявив президент України Володимир Зеленський.

"Операція триває саме так, як ми і розраховували. Хоробрість українців робить великі речі. Зараз зміцнюємо наші позиції", — сказав Зеленський.

Він уточнив, що про просування наступу в Курській області кілька разів на добу доповідає головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

"Плацдарм нашої присутності стає сильнішим", — наголосив Зеленський.

Президент України подякував українським військовослужбовцям за мужність та поповнення обмінного фонду.

"Це важливо. Це наближає звільнення наших військових, наших цивільних з російського полону. Памʼятаємо про всіх, кого маємо повернути додому", — зазначив Зеленський.

Глава держави також підкреслив, що держава робить усе, щоб дати українським воїнам необхідну зброю та необхідне посилення на інших напрямках, зокрема на Донеччині.

"Саме в цьому контексті нам, безперечно, важливо, щоб партнери прибрали барʼєри, які заважають нам послаблювати російські позиції саме так, як цього потребує хід війни. Далекобійність для наших сил – це відповідь на всі найбільш важливі, на всі найбільш стратегічні питання цієї війни", — пояснив Зеленський.

Нагадаємо, 17 серпня видання Sky News оприлюднило матеріал, в якому йдеться про те, що Україна хоче дестабілізувати російську політичну верхівку за допомогою операції у Курській області.

Цього ж дня російські військові блогери повідомили, що ЗС РФ були змушені відступити на східний берег річки Сейм неподалік села Тьоткіно Курської області.