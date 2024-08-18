Россия контратакует ВСУ под Курском в конце октября, — The Times

По мнению западных аналитиков, ближайшие месяцы станут решающими. Эксперты считают, что Силы обороны вряд ли захотят удерживать все территории, которые они захватили.

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С начала августа 2024 года Украина ведет активные наступательные действия в направлении Курска, используя не только национальные силы, но и вооружение, предоставленное западными партнерами, в частности Великобританией. Речь идет о применении танков Challenger 2, что вызвало серьезную реакцию со стороны России. Однако аналитики считают, что угроза ядерной эскалации, которую часто подчеркивает Кремль, пока преувеличена. Об этом пишет издание The Times.

"Так что же задумал Зеленский? Ответ частично политический, частично военный. На прошлой неделе украинский президент предположил, что вторжение было призвано обеспечить проведение будущих мирных переговоров на условиях Украины, но никто не думает, что переговоры возможны раньше весны и, вероятно, не раньше осени 2025 года", — отмечает политический обозреватель Тим Шипман.

Майкл Кларк, один из ведущих британских оборонных аналитиков, заявил, что "это классический военный контрудар, который пытается ослабить давление в других местах", в частности, на Донбассе.

Однако, если Киев надеялся, что Москва немедленно отведет войска из Украины, чтобы вернуть себе Курский плацдарм, то российские генералы, похоже, вместо этого воспользовались отсутствием четырех лучших украинских полков, чтобы наступать в районе Покровска и Часового Яра, отмечает британское издание.

По мнению военных экспертов, ближайшие месяцы могут стать решающими. По оценкам аналитиков, Россия готовится к контратаке под Курском, которая может начаться до конца октября, до наступления зимы. Специалисты сходятся во мнении, что украинцы не захотят пытаться удержать все захваченные позиции.

Операция ВСУ в Курской области сейчас является успехом для Зеленского и позором для российских военных, пишет The Times. Россия уже потеряла более 15 тысяч единиц бронетехники и 6 тысяч танков, и вынуждена использовать устаревшие модели, такие как Т-54, которые были списаны более 40 лет назад.

Западные аналитики соглашаются, что успех или неудача украинской операции под Курском может значительно повлиять на дальнейший ход войны. В то же время важным остается единство западных стран в поддержке Украины, что станет ключевым фактором в противостоянии российской агрессии.

Тим Шипман напоминает, что единственное британское оружие, которое пока не может быть использовано на территории России, является одновременно и самым мощным — это Storm Shadow. Поскольку эта крылатая ракета является совместным проектом, для ее применения также требуется разрешение США и Франции (где ракеты называются Scalp), которые опасаются эскалации в отношениях с Россией.

Напомним, 17 августа президент Владимир Зеленский заявил, что операция в Курской области продолжается именно так, рассчитывала Украина.

Фокус выяснял, опровергает ли наступление ВСУ на территорию РФ в представлении западных партнеров страх эскалации со стороны Кремля.