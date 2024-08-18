Росія контратакує ЗСУ під Курськом наприкінці жовтня, — The Times

На думку західних аналітиків, найближчі місяці стануть вирішальними. Експерти вважають, що Сили оборони навряд чи захочуть утримувати всі території, які вони захопили.

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З початку серпня 2024 року Україна веде активні наступальні дії в напрямку Курська, використовуючи не лише національні сили, але й озброєння, надане західними партнерами, зокрема Великою Британією. Йдеться про застосування танків Challenger 2, що викликало серйозну реакцію з боку Росії. Проте аналітики вважають, що загроза ядерної ескалації, яку часто підкреслює Кремль, наразі перебільшена. Про це пише видання The Times.

"То що ж задумав Зеленський? Відповідь частково політична, частково військова. Минулого тижня український президент припустив, що вторгнення було покликане забезпечити проведення майбутніх мирних переговорів на умовах України, але ніхто не думає, що переговори можливі раніше весни та, ймовірно, не раніше осені 2025 року", — зазначає політичний оглядач Тім Шипман.

Майкл Кларк, один із провідних британських оборонних аналітиків, заявив, що "це класичний військовий контрудар, який намагається послабити тиск деінде", зокрема, на Донбасі.

Однак, якщо Київ сподівався, що Москва негайно відведе війська з України, щоб повернути собі Курський плацдарм, то російські генерали, схоже, натомість скористалися відсутністю чотирьох кращих українських полків, щоб наступати в районі Покровська та Часового Яру, зазначає британське видання.

На думку військових експертів, найближчі місяці можуть стати вирішальними. За оцінками аналітиків, Росія готується до контратаки під Курськом, яка може розпочатися до кінця жовтня, до настання зими. Фахівці сходяться на думці, що українці не захочуть намагатися утримати всі захоплені позиції.

Операція ЗСУ у Курській області наразі є успіхом для Зеленського та ганьбою для російських військових, пише The Times. Росія вже втратила понад 15 тисяч одиниць бронетехніки та 6 тисяч танків, і змушена використовувати застарілі моделі, такі як Т-54, як були списані понад 40 років тому.

Західні аналітики погоджуються, що успіх чи невдача української операції під Курськом може значно вплинути на подальший хід війни. Водночас важливою залишається єдність західних країн у підтримці України, що стане ключовим фактором у протистоянні російській агресії.

Тім Шипман нагадує, що єдина британська зброя, яка поки не може бути використана на території Росії, є водночас і найпотужнішою — це Storm Shadow. Оскільки ця крила ракета є спільним проєктом, для її застосування також потрібен дозвіл США і Франції (де ракети називаються Scalp), які побоюються ескалації у відносинах з Росією.

Нагадаємо, 17 серпня президент Володимир Зеленський заявив, що операція в Курській області триває саме так, розраховувала Україна.

Фокус з'ясовував, чи наступ ЗСУ на територію РФ спростовує в уявлені західних партнерів страх ескалації з боку Кремля.