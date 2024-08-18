Война в России: какой потенциал для Украины открывает операция в Курской области

Операция в Курской области сможет оттянуть российские подразделения с Донбасса. По словам профессора военных исследований Королевского колледжа Лондона сэра Лоуренса Фридмана, стыдно, когда РФ захватывает чужие территории, однако не может защитить свои.

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Операция Сил обороны в Курской области (РФ) открывает колоссальный потенциал для Украины. Об этом сообщил почетный профессор военных исследований Королевского колледжа Лондона сэр Лоуренс Фридман в комментарии LIGA.net.

Он отметил, что украинские генералы знают о рисках операции и перспективах, которые открываются из-за переноса боев на территорию РФ.

"Если ВСУ смогут продолжить работу на Курщине, это неизбежно оттянет российские силы с Донбасса. Это стыд для России, что захватывают чужие территории, но не могут защитить свои", — сказал Лоуренс Фридман.

Он отметил, что главные бои сейчас разворачивают не в Украине, а в РФ.

По его словам, операция на территории врага также хорошо влияет на украинскую мораль после тяжелого года для страны. Это же касается российской.

"Москва выглядит по-дурацки. Будто затрещала по швам, и не знает, что делать", — подчеркнул он.

Кроме этого, прорыв помог Украине пополнить обменный фонд и полностью нивелировать нарратив РФ о мире.

"Если говорить о новых территориальных реалиях, это включает российские земли, захваченные ВСУ, если Украина сможет их удержать. Это — важное изменение нарратива", — добавил Лоуренс Фридман.

Напомним, 18 августа командующий Воздушных Сил генерал-лейтенант Николай Олещук сообщил об уничтожении еще одного моста через Сейм в Курской области (РФ). По его словам, авиация ВС лишает противника логистических возможностей точными ударами с воздуха.

В тот же день в СМИ рассказали, что РФ готовится к контратаке в Курской области. В частности, это может произойти в октябре.