Війна у Росії: який потенціал для України відкриває операція в Курській області

Операція в Курській області зможе відтягнути російські підрозділи з Донбасу. За словами професора військових досліджень Королівського коледжу Лондона сера Лоуренса Фрідмана, сором, коли РФ захоплює чужі території, проте не може захистити свої.

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Операція Сил оборони в Курській області (РФ) відкриває колосальний потенціал для України. Про це повідомив почесний професор військових досліджень Королівського коледжу Лондона сер Лоуренс Фрідман у коментарі LIGA.net.

Він наголосив, що українські генерали знають про ризики операції та перспективи, які відкриваються через перенесення боїв на територію РФ.

"Якщо ЗСУ зможуть продовжити роботу на Курщині, це неминуче відтягне російські сили з Донбасу. Це сором для Росії, що захоплюють чужі території, але не можуть захистити свої", — сказав Лоуренс Фрідман.

Він наголосив, що головні бої наразі розгортають не в Україні, а у РФ.

За його словами, операція на території ворога також добре впливає на українську мораль після важкого року для країни. Це ж стосується російської.

"Москва виглядає по-дурному. Ніби затріщала по швах, і не знає, що робити", — наголосив він.

Крім цього, прорив допоміг Україні поповнити обмінний фонд та повністю нівелювати наратив РФ про мир.

"Якщо говорити про нові територіальні реалії, це включає російські землі, захоплені ЗСУ, якщо Україна зможе їх втримати. Це — важлива зміна наративу", — додав Лоуренс Фрідман.

Нагадаємо, 18 серпня командувач Повітряних Сил генерал-лейтенант Микола Олещук повідомив про знищення ще одного мосту через Сейм у Курській області (РФ). За його словами, авіація ПС позбавляє противника логістичних спроможностей точними ударами з повітря.

Того ж дня у ЗМІ розповіли, що РФ готується до контратаки в Курській області. Зокрема, це може статися у жовтні.