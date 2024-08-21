Украина планировала "отравить" Брянскую область, взорвав мусорный полигон, — росСМИ

По словам российских пропагандистов, если бы украинские дроны ударили по мусорному полигону, то в Брянской области возникла бы техногенная катастрофа из-за ядовитого химического облака с частицами формальдегида. Командование ВСУ на момент публикации материала не комментировало информацию росСМИ.

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Украина с помощью беспилотников якобы планировала взорвать мусорный полигон в Брянской области, чтобы вызвать на территории региона "техногенную катастрофу". Об этом пишет российское пропагандистское издание Mash.

"ВСУ попытались организовать техногенную катастрофу в Брянской области. По информации Mash, этой ночью с помощью беспилотников они планировали взорвать и поджечь крупнейший в регионе мусорный полигон", — говорится в сообщении.

Пропагандисты уточнили, что в Брянской области якобы сбили 23 беспилотника, большинство из которых упало на подлете к поселку Большое Полпино, где находится мусорный полигон и завод по переработке пластиковых отходов.

По их словам, если бы дроны долетели до указанных объектов, то ядовитое химическое облако с частицами формальдегида накрыло бы область.

"При прямом попадании дронов-камикадзе там начался бы пожар, следом — ядовитое облако, которое накрыло бы микрорайон Новостройка в Володарском районе Брянска и пошло бы дальше", — отметили пропагандисты.

Командование Вооруженных сил Украины на момент публикации материала не комментировало информацию росСМИ.

Напомним, в ночь на 21 августа Россию атаковали по меньшей мере 45 беспилотников. Мэр Москвы Сергей Собянин утверждает, что это была одна из самых масштабных атак на столицу РФ.

Утром 21 августа Генеральный штаб ВСУ сообщил, что Силы обороны нанесли удар по позициям российского ЗРК С-300 в Ростовской области.