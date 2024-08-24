Сильные взрывы на складе боеприпасов: в Воронежской области РФ заявили об атаке БПЛА (видео)

По словам губернатора Александра Гусева, огонь разгорелся якобы из-за падения обломков сбитых дронов.

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В ночь на 24 августа беспилотники атаковали Воронежскую область России. В результате начался пожар на складе боеприпасов. Об этом заявил губернатор Александр Гусев в Telegram.

Так, еще в 01:12 ночи по киевскому времени он написал, что в Воронежской области объявлена тревога из-за атаки БПЛА. Позже он отметил, что силы ПВО РФ якобы сбили один беспилотник самолетного типа.

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"В результате падения обломков беспилотника в одном из муниципалитетов было возгорание травы, которое уже ликвидировано. По предварительной информации, осколочное ранение получил один человек. Ему оказана вся необходимая медицинская помощь. Крупных разрушений на земле нет", — написал Гусев.

Правда, уже через 46 минут он признал, что в результате атаки начался пожар на складе боеприпасов. Он вызвал детонацию "взрывоопасных объектов". Однако, по словам Гусева, огонь разгорелся якобы из-за падения обломков сбитых дронов.

"Новых пострадавших, а также повреждений гражданских строений на данный момент не выявлено", — заявил он.

Пожар в Воронежской области

Как сообщил Telegram-канал "Мой и твой Воронеж", взрывы слышали в Острогожском районе.

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