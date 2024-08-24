Сильні вибухи на складі боєприпасів: у Воронезькій області РФ заявили про атаку БПЛА (відео)

За словами губернатора Олександра Гусєва, вогонь розгорівся нібито через падіння уламків збитих дронів.

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У ніч на 24 серпня безпілотники атакували Воронезьку область Росії. У результаті почалася пожежа на складі боєприпасів. Про це заявив губернатор Олександр Гусєв у Telegram.

Так, ще о 01:12 ночі за київським часом він написав, що у Воронезькій області оголошено тривогу через атаку БПЛА. Пізніше він зазначив, що сили ППО РФ нібито збили один безпілотник літакового типу.

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"Унаслідок падіння уламків безпілотника в одному з муніципалітетів було загоряння трави, яке вже ліквідовано. За попередньою інформацією, осколкове поранення отримала одна людина. Їй надано всю необхідну медичну допомогу. Великих руйнувань на землі немає", — написав Гусєв.

Щоправда, вже через 46 хвилин він визнав, що внаслідок атаки почалася пожежа на складі боєприпасів. Вона спричинила детонацію "вибухонебезпечних об'єктів". Однак, за словами Гусєва, вогонь розгорівся нібито через падіння уламків збитих дронів.

"Нових постраждалих, а також пошкоджень цивільних будівель наразі не виявлено", — заявив він.

Пожежа у Воронезькій області

Як повідомив Telegram-канал"Мой и твой Воронеж", вибухи чули в Острогозькому районі.

Раніше Фокус писав, що OSINT-аналітики підрахували втрати РФ у "Маринівці". На авіабазі знищено і пошкоджено кілька ангарів, а також на супутникових знімках зафіксовано велику площу пожежі після прильотів.

Крім того, у ВМС підтвердили знищення порома "Конро Трейдер". За словами спікера Військово-морських сил Дмитра Плетенчука, порт "Кавказ" у Краснодарському краї — цілком легітимна мета, адже об'єкт використовується противником для перевезення озброєння.