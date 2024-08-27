Десятки Shahed, жертвы среди гражданских и разрушения: детали обстрела Украины 27 августа (фото)

Россияне запустили ночью по Украине более 90 воздушных целей — ракет и БПЛА. Некоторые из них еще находятся в воздушном пространстве страны. Командование ВС отметило, что один из вражеских БПЛА пересек границу с Беларусью.

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В ночь на вторник, 27 августа, оккупанты нанесли удар по Украине ракетами различных типов и ударными БпЛА. В общем радиотехническими войсками Воздушных Сил обнаружено и сопровождено 91 средство нападения противника. Об этом сообщил Командующий Воздушных Сил генерал-лейтенант Николай Олещук.

Он отметил, что ночью враг атаковал:

3-мя аэробаллистическими ракетами Х-47М2 "Кинжал" (с самолетов МиГ-31К из воздушного пространства Липецкой области РФ;

баллистической ракетой "Искандер-М" (из Крыма);

крылатой ракетой "Искандер-К" (из Воронежской области РФ);

5-ю крылатыми ракетами Х-101 (с бомбардировщиков Ту-95МС из воздушного пространства Волгоградской области РФ);

81 ударным БпЛА типа "Шахед" (из Ейска и Курской области РФ).

Противовоздушной обороной было сбито:

5 крылатых ракет Х-101;

60 ударных БпЛА типа "Shahed-131/136"

Десять вражеских беспилотников локально потеряны (предположительно, упали) на территории Украины, один пересек границу с Беларусью. Еще около десяти "Шахедов" находятся в воздушном пространстве Украины.

К отражению воздушного нападения противника привлечены авиация, зенитные ракетные подразделения, средства РЭБ и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Боевая работа ведется в Киевской, Хмельницкой, Ровенской, Винницкой, Черкасской, Херсонской, Николаевской, Запорожской, Харьковской, Днепропетровской, Полтавской, Житомирской, Сумской, Черниговской и Кировоградской областях, сообщил Николай Олещук.

Киевская область

Как сообщил председатель Киевской ОГА Руслан Кравченко, в области силы ПВО сбили вражеские цели.

Попаданий в объекты жилой и критической инфраструктуры нет. Пострадавшие отсутствуют.

В то же время, по оперативной информации, в результате падения обломков зафиксировано возгорание травяного настила и лесной подстилки за пределами населенных пунктов в нескольких громадах области. Пожары были ликвидированы.

Спасатели добавили, что возникли 2 пожара в природных экосистемах Днепровского района.

Горела трава и лесная подстилка общей площадью 350 кв.м.

Начальник КГВА Сергей Попко уточнил, что в Киеве воздушная тревога с начала суток объявлялась 4 раза и длилась суммарно более 5 часов. Сначала она была связана с атакой дронов, которые заходили на город волнами и с разных направлений. Уже около трех ночи противник поднял в воздух несколько бортов МиГ-31К, которые выпустили ракеты "Кинжал" через Киевскую область в направлении западных областей Украины. Примерно одновременно взлетели несколько вражеских стратегических бомбардировщиков Ту-95МС. Предварительно, крылатые ракеты Х-101 с этих бортов атаковали Киев около 5 утра. Воздушный удар закончился волнами атак барражирующих боеприпасов.

Последствия падения обломков в лесопарковой зоне Киева после ракетно-дроновой атаки Последствия падения обломков в лесопарковой зоне Киева после ракетно-дроновой атаки

В целом, отметил Сергей Попко, с начала этих суток вокруг Киева уничтожили около полутора десятков ударных дронов и несколько ракет, но все, что летело на столицу Украины — уничтожено.

Хмельницкая область

Ночью во время воздушных тревог на территории Хмельницкой области силы ПВО сбили 8 вражеских целей, сообщил глава Хмельницкой ОГА Сергей Тюрин.

Сейчас соответствующие службы устанавливают места падения обломков.

Вместе с тем, в результате атаки возникло возгорание двух частных домов. Один из жителей получил контузию.

"Суспільне" сообщает, что взрывы в Хмельницкой области прозвучали в 01:08, 03:50, с 04:46 в области снова была слышна серия взрывов, в 5:41 в Хмельницкой области снова прозвучали взрывы. И во время третьей воздушной тревоги за сутки, которая началась в 08:55, жители Староконстантиновской общины уже дважды слышали звуки взрывов.

Ровенская область

На Ровенщине, сообщил начальник областной военной администрации Александр Коваль, силы ПВО сбили воздушную цель.

Люди не пострадали, но обломки повредили линию электропередач.

Винницкая область

Ночью в регион зашло 8 БпЛА и 3 крылатые ракеты, и по результатам работы ПВО было сбито 6 дронов и 1 ракета, сообщила первый заместитель начальника Винницкой ОГА Наталья Заболотная.

"Есть попадание обломков ракеты в частный дом, в котором разрушена крыша", — уточнила она.

К ликвидации возгорания привлекалось 8 человек личного состава и 2 единицы спецтехники

ГСЧС уже ликвидировали пожар.

Черкасская область

В небе над областью ПВО "минуснули" шесть вражеских БпЛА, сообщил руководитель региона Игорь Табурец. Прошло без пострадавших и разрушений инфраструктуры.

Николаевская область

В ночь на 27 августа силами и средствами противовоздушной обороны было уничтожено три вражеских БпЛА типа "Shahed-131/136", сообщил начальник областной военной администрации Виталий Ким.

Херсонская область

Как сообщил глава Херсонской ОГА Александр Прокудин, россияне осуществили ракетный удар по Бериславскому району. По результатам боевой работы Сил противовоздушной обороны ракета была уничтожена.

Российские военные попали в объект критической инфраструктуры, образовательные и медицинские учреждения, админздание; жилые кварталы населенных пунктов области, в частности 5 многоэтажек и 13 частных домов. Также оккупанты повредили газопровод, хозяйственные постройки и частные и служебные автомобили. 1 человек погиб, еще 10 — получили ранения.

Из-за сброса взрывчатки с дрона пострадали двое жителей Новоалександровки Бериславского района, которые находились на улице, добавили в ОГА.

69-летний мужчина получил взрывную травму и осколочное ранение живота. У 72-летней женщины — взрывная травма, осколочные ранения ног и ушиб плеча.

Обоих пострадавших в состоянии средней тяжести доставили в больницу для оказания медицинской помощи.

Харьковская область

На Харьковщине в с. Первомайское в результате падения обломков неустановленного типа боеприпаса поврежден объект инфраструктуры, сообщил председатель областной государственной администрации Олег Синегубов.

В с. Копанка Изюмского района произошло попадание в объект инфраструктуры. Погиб 41-летний мужчина. Пострадал 32-летний мужчина.

Днепропетровская область

Женщина и мужчина погибли из-за ракетного удара по гостинице "Аврора" в Кривом Роге, сообщил руководитель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак.

Пятеро пострадали. В больнице 43-летняя женщина — "тяжелая". Госпитализирован и 37-летний мужчина. Он в состоянии средней тяжести. Еще три пострадавших будут лечиться дома.

"Пока неизвестна судьба еще двух человек. Вероятно, они могут находиться под завалами", — сообщил чиновник.

Повреждены 6 магазинов, 4 многоэтажки, 8 авто.

Полтавская область

Филипп Пронин из Полтавской ОВА подробности ночного обстрела россиян не сообщал. В то же время Воздушные Силы ночью 13 раз информировали об угрозе вражеских БпЛА и ракет в области.

Житомирская область

Начальник Житомирской ОГА Виталий Бунечко также не сообщал о последствиях атаки. Местные же каналы информировали о "шахедах", которые летели на город и работе ПВО.

Сумская область

Начальник Сумской городской военной администрации Алексей Дрозденко о ночных событиях не информировал. В ОВА сообщили, что ночью и утром россияне совершили 9 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксирован 21 взрыв. Обстрелам подверглись Белопольская, Эсманьская, Новослободская, Середино-Будская громады.

"Суспільне" же сообщает, что в областном центре в 3 часа ночи был слышен звук взрыва. Местные каналы информируют, что взрыв произошел из-за уничтожения вражеской воздушной цели.

Черниговская область

Руководитель Черниговской ОГА Вячеслав Чаус и исполняющий обязанности Черниговского городского головы, секретарь городского совета Александр Ломако о последствиях атаки россиян не сообщали.

Кировоградская область

Во время воздушных тревог результативно отработали защитники неба на Кировоградщине, сообщил начальник ОВА Андрей Райкович.

"Есть сбивание вражеских дронов", — сообщил чиновник.

Обломки одного из них упали на территории частного домовладения в Александрийском районе.

Запорожская область

Россияне нанесли семь ударов беспилотными летательными аппаратами по территории Запорожья и Запорожского района, сообщил начальник ОВА Иван Федоров.

В результате ударов погибли два человека, мужчина и женщина.

Взрывной волной и обломками повреждены частные дома, произошло возгорание сухой травы на открытой территории.

В больнице находятся ️мужчина 59 лет в состоянии средней тяжести с переломом конечности. Две женщины 30 и 56 лет с легкими травмами от госпитализации отказались.

86-летняя женщина, которая находилась в тяжелом состоянии из-за ожогов более 54% тела, умерла в больнице. Медики несколько часов боролись за ее жизнь, но спасти не смогли.

Таким образом, общее количество погибших составляет три человека.

В полиции добавили, что по фактам вооруженной агрессии правоохранители открыли уголовные производства по ч. 1 ст. 438 (Нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.

На момент выхода материала в некоторых областях Украины воздушная тревога еще не отменена.

Напомним, что российские оккупанты в ночь на 27 августа провели массированную атаку в несколько волн.