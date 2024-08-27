Десятки Shahed, жертви серед цивільних та руйнування: деталі обстрілу України 27 серпня (фото)

Росіяни запустили вночі по Україні понад 90 повітряних цілей — ракет та БПЛА. Деякі з них ще знаходяться в повітряному просторі країни. Командування ПС наголосило, що один з ворожих БПЛА перетнув кордон із Білоруссю.

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У ніч на вівторок, 27 серпня, окупанти завдали удару по Україні ракетами різних типів та ударними БпЛА. Загалом радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено та супроводжено 91 засіб нападу противника. Про це повідомив Командувач Повітряних Сил генерал-лейтенант Микола Олещук.

Він зазначив, що вночі ворог атакував:

3-ма аеробалістичними ракетами Х-47М2 "Кинджал" (з літаків МіГ-31К із повітряного простору Ліпецької області РФ;

балістичною ракетою "Іскандер-М" (із Криму);

крилатою ракетою "Іскандер-К" (із Воронезької області РФ);

5-ма крилатими ракетами Х-101 (з бомбардувальників Ту-95МС із повітряного простору Волгоградської області РФ);

81 ударним БпЛА типу "Шахед" (із Єйська та Курської області РФ).

Протиповітряною обороною було збито:

5 крилатих ракет Х-101;

60 ударних БпЛА типу "Shahed-131/136"

Десять ворожих безпілотників локаційно втрачені (імовірно, впали) на території України, один перетнув кордон із Білоруссю. Ще близько десяти "Шахедів" знаходяться в повітряному просторі України.

До відбиття повітряного нападу противника залучено авіацію, зенітні ракетні підрозділи, засоби РЕБ та мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Бойова робота ведеться у Київській, Хмельницькій, Рівненській, Вінницькій, Черкаській, Херсонській, Миколаївській, Запорізькій, Харківській, Дніпропетровській, Полтавській, Житомирській, Сумській, Чернігівській та Кіровоградській областях, повідомив Микола Олещук.

Київська область

Як повідомив голова Київської ОДА Руслан Кравченко, в області сили ППО збилі ворожі цілі.

Влучань в об’єкти житлової та критичної інфраструктури немає. Постраждалі відсутні.

Водночас, за оперативною інформацією, внаслідок падіння уламків зафіксовано загоряння травʼяного настилу та лісової підстилки поза межами населених пунктів у декількох громадах області. Пожежі були ліквідовані.

Рятувальники додали, що виникли 2 пожежі в природних екосистемах Дніпровського району.

Горіла трава та лісова підстилка загальною площею 350 кв.м.

Начальник КМВА Сергій Попко уточнив, що у Києві повітряна тривога з початку доби оголошувалася 4 рази і тривала сумарно понад 5 годин. Спочатку вона була пов’язана із атакою дронів, які заходили на місто хвилями та з різних напрямків. Вже близько третьої ночі противник підняв у повітря кілька бортів МіГ-31К, які випустили ракети "Кинджал" через Київщину в напрямку західних областей України. Приблизно одночасно злетіли кілька ворожих стратегічних бомбардувальників Ту-95МС. Попередньо, крилаті ракети Х-101 з цих бортів атакували Київ близько 5-ї ранку. Повітряний удар закінчився хвилями атак баражуючих боєприпасів.

Наслідки падіння уламків в лісопарковій зоні Києва після ракетно-дронової атаки Наслідки падіння уламків в лісопарковій зоні Києва після ракетно-дронової атаки

Загалом, зазначив Сергій Попко, від початку цієї доби навколо Києва знищили близько півтора десятка ударних дронів та кілька ракет, але все, що летіло на столицю України – знищено.

Хмельницька область

Вночі під час повітряних тривог на території Хмельницької області сили ППО збили 8 ворожих цілей, повідомив очільник Хмельницької ОВА Сергій Тюрін.

Наразі відповідні служби встановлюють місця падіння уламків.

Разом з тим, внаслідок атаки виникло загоряння двох приватних будинків. Один із мешканців отримав контузію.

"Суспільне" повідомляє, що вибухи на Хмельниччині пролунали о 01:08, 03:50, з 04:46 в області знову було чути серію вибухів, о 5:41 в Хмельницькій області знову пролунали вибухи. Й під час третьої повітряної тривоги за добу, яка розпочалась о 08:55, жителі Старокостянтинівської громади вже двічі чули звуки вибухів.

Рівненська область

На Рівненщині, повідомив начальник обласної військової адміністрації Олександр Коваль, сили ППО збили повітряну ціль.

Люди не постраждали, але уламки пошкодили лінію електропередач.

Вінницька область

Вночі в регіон зайшло 8 БпЛА та 3 крилаті ракети, й за результатами роботи ППО було збито 6 дронів та 1 ракет, повідомила перша заступниця начальника Вінницької ОВА Наталя Заболотна.

"Є влучання уламків ракети в приватний будинок, у якому зруйновано дах", — уточнила вона.

До ліквідації загоряння залучалося 8 осіб особового складу та 2 одиниці спецтехніки

ДСНС вже ліквідували пожежу.

Черкаська область

В небі над областю ППО "мінуснули" шість ворожих БпЛА, повідомив очільник регіону Ігор Табурець. Минулось без потерпілих і руйнацій інфраструктури.

Миколаївська область

У ніч на 27 серпня силами та засобами протиповітряної оборони було знищено три ворожих БпЛА типу "Shahed-131/136", поінформував начальник обласної військової адміністрації Віталій Кім.

Херсонська область

Як повідомив глава Херсонської ОВА Олександр Прокудін, росіяни здійснили ракетний удар по Бериславському району. За результатами бойової роботи Сил протиповітряної оборони ракета була знищена.

Російські військові поцілили в об'єкт критичної інфраструктури, освітні та медичний заклади, адмінбудівлю; житлові квартали населених пунктів області, зокрема 5 багатоповерхівок та 13 приватних будинків. Також окупанти пошкодили газопровід, господарчі споруди та приватні та службові автомобілі. 1 людина загинула, ще 10 — дістали поранення.

Через скидання вибухівки з дрона постраждали двоє жителів Новоолександрівки Бериславського району, які перебували на вулиці, додали у ОВА.

69-річний чоловік дістав вибухову травму та уламкове поранення черева. У 72-річної жінки – вибухова травма, уламкові поранення ніг та забій плеча.

Обох потерпілих у стані середньої тяжкості доставили до лікарні для надання медичної допомоги.

Харківська область

На Харківщині у с. Першотравневе внаслідок падіння уламків невстановленого типу боєприпасу пошкоджено об'єкт інфраструктури, повідомив голова обласної державної адміністрації Олег Синєгубов.

У с. Копанка Ізюмського району сталосяв влучання в об’єкт інфраструктури. Загинув 41-річний чоловік. Постраждав 32-річний чоловік.

Дніпропетровська область

Жінка та чоловік загинули через ракетний удар по готелю "Аврора" в Кривому Розі, повідомив керівник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

П'ятеро постраждали. У лікарні 43-річна жінка – "важка". Госпіталізований і 37-річний чоловік. Він в стані середньої тяжкості. Ще три потерпілі лікуватимуться вдома.

"Наразі невідома доля ще двох людей. Ймовірно, вони можуть перебувати під завалами", — повідомив чиновник.

Пошкоджені 6 магазинів, 4 багатоповерхівки, 8 авто.

Полтавська область

Філіп Пронін з Полтавської ОВА подробиці нічного обстрілу росіян не повідомляв. Водночас Повітряні Сили вночі 13 разів інформували про загрозу ворожих БпЛА та ракет в області.

Житомирська область

Начальник Житомирської ОВА Віталій Бунечко також не повідомляв про наслідки атаки. Місцеві ж канали інформували про "шахедів", які летіли на місто та роботу ППО.

Сумська область

Начальник Сумської міської військової адміністрації Олексій Дрозденко про нічні події не інформував. У ОВА повідомили, що вночі та зранку росіяни здійснили 9 обстрілів прикордонних територій і населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 21 вибух. Обстрілів зазнали Білопільська, Есманьська, Новослобідська, Середино-Будська громади.

"Суспільне" ж повідомляє, що в обласному центрі о 3 годині ночі було чутно звук вибуху. Місцеві канали інформують, що вибух стався через знищення ворожої повітряної цілі.

Чернігівська область

Керівник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус та виконуючий обов'язки Чернігівського міського голови, секретар міської ради Олександр Ломако про наслідки атаки росіян не повідомляли.

Кіровоградська область

Під час повітряних тривог результативно відпрацювали оборонці неба на Кіровоградщині, повідомив начальник ОВА Андрій Райкович.

"Є збиття ворожих дронів", — повідомив посадовець.

Уламки одного з них впали на території приватного домоволодіння в Олександрійському районі.

Запорізька область

Росіяни завдали сім ударів безпілотними літальними апаратами по території Запоріжжя та Запорізького району, повідомив начальник ОВА Іван Федоров.

Внаслідок ударів загинули двоє людей, чоловік та жінка.

Вибуховою хвилею та уламками пошкоджені приватні будинки, сталося займання сухої трави на відкритій території.

У лікарні знаходяться ️чоловік 59 років у стані середньої тяжкості з переламом кінцівки. Дві жінки 30 та 56 років з легкими травмами від госпіталізації відмовились.

86-річна жінка, яка перебувала у важкому стані через опіки більше ніж 54% тіла, померла у лікарні. Медики кілька годин боролися за її життя, але врятувати не змогли.

Таким чином, загальна кількість загиблих становить троє людей.

У поліції додали, що за фактами збройної агресії правоохоронці відкрили кримінальні провадження за ч. 1 ст. 438 (Порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

На момент виходу матеріалу у деяких областях України повітряна тривога ще не скасована.

Нагадаємо, що російські окупанти в ніч на 27 серпня провели масовану атаку у кілька хвиль.