На фронте погиб актер Днепровского национального театра Андрей Касьянов

На момент гибели артисту было 27 лет. В театре его назвали искренним, добрым человеком, смелым защитником Украины.

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В бою с российскими оккупантами погиб военный, артист Днепровского национального театра имени Шевченко Андрей Касьянов. Об этом сообщили на странице театра в Facebook.

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"Талантливый артист, искренний и добрый человек, смелый защитник нашего государства. Сообщение о смерти Андрея поразило всю нашу театральную семью. Мы помним и запомним его как самого достойного человека. Наш народ переживает самые трагические страницы своей истории. Сердце скрывается от жалости за всех погибших в этой кровавой и яростной войне. Болит душа за мужественных Героев, отдающих самое ценное – свою жизнь – для того, чтобы мы с вами могли жить", — сказано в сообщении.

Как отметили в Министерстве культуры, на момент гибели артисту было всего 27 лет.

Погиб Андрей Касянов

Напомним, 5 мая на Авдеевском направлении погиб госпитальер Сергей Казнадий. 45-летний одессит ушел добровольцем на фронт еще в первые дни российского вторжения.

29 мая на Харьковском направлении во время ротации погибла парамедик Ирина Цыбух с позывным "Чека".