На фронті загинув актор Дніпровського національного театру Андрій Касьянов

На момент загибелі артисту було 27 років. У театрі його назвали щирою, доброю людиною, сміливим захисником України.

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У бою з російськими окупантами загинув військовий, артист Дніпровського національного театру імені Шевченка Андрій Касьянов. Про це повідомили на сторінці театру у Facebook.

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"Талановитий артист, щира і добра людина, сміливий захисник нашої держави. Повідомлення про смерть Андрія вразило всю нашу театральну родину. Ми пам'ятаємо і запам'ятаємо його як найдостойнішу людину. Наш народ переживає найтрагічніші сторінки своєї історії. Серце ховається від жалю за всіх загиблих у цій кривавій і лютій війні. Болить душа за мужніх Героїв, які віддають найцінніше — своє життя — для того, щоб ми з вами могли жити", — сказано в повідомленні.

Як зазначили в Міністерстві культури, на момент загибелі артисту було лише 27 років.

Загинув Андрій Касянов

Нагадаємо, 5 травня на Авдіївському напрямку загинув госпітальєр Сергій Казнадій. 45-річний одесит пішов добровольцем на фронт ще в перші дні російського вторгнення.

29 травня на Харківському напрямку під час ротації загинула парамедик Ірина Цибух із позивним "Чека".