Путин готовит новый масштабный террор: Германия выступила за "защитный щит" для Украины

Глава МИД Анналена Бербок предупредила, что Кремль готов устроить более мощную "холодную войну", чем раньше. Она рассказала, что немцы планируют еще усилить украинскую ПВО до конца года.

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Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что президент РФ Владимир Путин готовится к новой "холодной войне" против Украины. Об этом известно из материала Tagesschau от 29 августа.

Немецкий политик объяснила, что в последние недели и месяцы в Украине подвергается особым атакам инфраструктура тепло- и водоснабжения.

"С целью того, чтобы люди зимой замерзли", — подчеркнула она.

Глава МИД предупредила, что Путин настроен устроить еще более масштабную "холодную войну" против Украины, чем это было в предыдущие годы. По ее словам, Евросоюз должен ответить на это новым "защитным щитом" для страны.

Бербок сообщила, что Германия планирует передать Украине еще четыре зенитно-ракетных комплекса IRIS-T и дополнительные зенитные самоходные установки Gepard до конца 2024 года. Она подчеркнула, что ПВО остается важнейшим элементом "для защиты человеческих жизней на земле в Украине".

Напомним, 29 августа аналитики DeepState рассказали, что требовательное командование подтолкнуло ВС РФ к созданию нового фейка. Оккупанты провернули целую операцию, чтобы снять видео для своей пропаганды.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба поделился, что будет просить министров ЕС разрешить Польше сбивать российские ракеты и дроны. Он уже обсудил этот вопрос с польским коллегой.