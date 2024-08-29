Путін готує новий масштабний терор: Німеччина виступила за "захисний щит" для України

Голова МЗС Анналена Бербок попередила, що Кремль готовий влаштувати потужнішу "холодну війну", ніж раніше. Вона розповіла, що німці планують ще посилити українську ППО до кінця року.

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Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що президент РФ Володимир Путін готується до нової "холодної війни" проти України. Про це відомо з матеріалу Tagesschau від 29 серпня.

Німецька політикиня пояснила, що останніми тижнями й місяцями в Україні піддається особливим атакам інфраструктура тепло- та водопостачання.

"З метою того, щоб люди взимку замерзли", — наголосила вона.

Голова МЗС попередила, що Путін налаштований влаштувати ще масштабнішу "холодну війну" проти України, ніж це було в попередні роки. З її слів, Євросоюз має відповісти на це новим "захисним щитом" для країни.

Бербок повідомила, що Німеччина планує передати Україні ще чотири зенітно-ракетні комплекси IRIS-T та додаткові зенітні самохідні установки Gepard до кінця 2024 року. Вона наголосила, що ППО залишається найважливішим елементом "для захисту людських життів на землі в Україні".

Нагадаємо, 29 серпня аналітики DeepState розповіли, що вимогливе командування підштовхнуло ЗС РФ до створення нового фейку. Окупанти провернули цілу операцію, щоб зняти відео для своєї пропаганди.

Голова МЗС України Дмитро Кулеба поділився, що проситиме міністрів ЄС дозволити Польщі збивати російські ракети й дрони. Він вже обговорив це питання з польським колегою.