"Гражданские не понимают": боец ВСУ объяснил, что происходит с военными без ротаций (видео)

По словам военного, ребята на передовой действительно устали и хотят вернуться к своим семьям и детям.

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Украинским военнослужащим необходима ротация, потому что после слишком длительного пребывания на фронте у них появляются привычки и традиции, которые не понимают гражданские граждане. Об этом в интервью "Суспільному" заявил солдат Михаил по кличке "Маэстро".

"Когда постоянно находишься на войне и потом возвращаешься в социум, возвращаешься уже другим человеком. Чем дольше там находишься, тем дольше отходишь. Появляются свои привычки, традиции, юмор которых не понимают гражданские", — сказал "Маэстро".

Он отметил, что ребята на передовой действительно устали.

"Многие хотят вернуться к семье, к детям, в мирную жизнь. Будем честными: немного вы погуляли, дайте теперь другим", — отметил боец.

После начала полномасштабного вторжения "Маэстро" служил в составе 36-й отдельной бригады морской пехоты им. контр-адмирала М. Белинского, где был сапером. Он рассказал об одном забавном случае во время боевых действий.

"Когда мы отходили — нашу группу увидел дрон и начали работать "кассеты". А мы уже подошли к машине, нас было четверо, открытый багажник. Ребята где-то в россыпь, я поворачиваю голову, так вот клумба, лежат моих два товарища и я падаю возле них, как шпроты рядком лежим, а четвертый остался возле машины. Когда одна кассета разрядилась, был переходный момент, когда можно было сесть в машину и убежать. Мы так и сделали. Уже после того, как почти доезжали до Николаева прозвучала фраза: "А где Виталик?". Он из багажника обиженным голосом: "Я здесь...", — рассказал "Маэстро".

В январе 2023 года парень получил осколочное слепое ранение ноги. Это произошло в Донецкой области вблизи сел Опытного и Водяного.

После лечения и реабилитации Михаил перешел на службу в Винницкий областной ТЦК и СП, где сейчас служит в роте охраны.

"Мотивация (вступать в ряды ВСУ, — ред.) была в 2022 году, сейчас она отсутствует. Население очень агрессивно настроено против работников ТЦК", — отметил "Маэстро".

Он также отметил, что нужно находить общий язык, потому что война продолжается.

Напомним, 30 августа в пресс-службе Минобороны рассказали, будет ли ротация в украинской армии.

2 августа командующий Объединенными силами ВСУ бригадный генерал Андрей Гнатов заявил, что говорить о перспективах ротации военных ВСУ на первой линии фронта преждевременно.