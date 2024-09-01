"Цивільні не розуміють": боєць ЗСУ пояснив, що стається з військовими без ротацій (відео)
За словами військового, хлопці на передовій справді втомилися та хочуть повернутись до своїх родин та дітей.
Українським військовослужбовцям необхідна ротація, бо після занадто тривалого перебування на фронті у них з'являються звички та традиції, які не розуміють цивільні громадяни. Про це в інтерв'ю "Суспільному" заявив солдат Михайло на псевдо "Маестро".
"Коли постійно перебуваєш на війні і потім повертаєшся в соціум, повертаєшся уже іншою людиною. Чим довше там знаходишся, тим довше відходиш. З'являються свої звички, традиції, гумор яких не розуміють цивільні", — сказав "Маестро".
Він наголосив, що хлопці на передовій справді втомилися.
"Багато-то хоче повернутися до сім'ї, до дітей, в мирне життя. Будемо чесними: трохи ви погуляли, дайте тепер іншим", — зазначив боєць.
Після початку повномасштабного вторгнення "Маестро" служив у складі 36-ї окремої бригади морської піхоти ім. контрадмірала М. Білинського, де був сапером. Він розповів про один кумедний випадок під час бойових дій.
"Коли ми відходили — нашу групу побачив дрон й почали працювати "касетки". А ми вже підійшли до машини, нас було четверо, відкритий багажник. Хлопці десь в розсипну, я повертаю голову, отак от клумба, лежать моїх два товариші і я падаю біля них, як шпроти рядком лежимо, а четвертий залишився біля машини. Коли одна касета розрядилася, був перехідний момент, коли можна було сісти в машину й втекти. Ми так і зробили. Вже після того, як майже доїжджали до Миколаєва прозвучала фраза: "А де Віталік?". Він з багажника ображеним голосом: "Я тут…", — розповів "Маестро".
У січні 2023 року хлопець отримав осколкове сліпе поранення ноги. Це сталося на Донеччині поблизу сіл Опитного і Водяного.
Після лікування та реабілітації Михайло перейшов на службу до Вінницького обласного ТЦК та СП, де наразі служить в роті охорони.
"Мотивація (вступати до лав ЗСУ, — ред.) була у 2022 році, зараз вона відсутня. Населення дуже агресивно налаштоване проти працівників ТЦК", — зазначив "Маестро".
Він також наголосив, що потрібно знаходити спільну мову, бо війна продовжується.
Нагадаємо, 30 серпня у пресслужбі Міноборони розповіли, чи буде ротація в українській армії.
2 серпня командувач Об'єднаних сил ЗСУ бригадний генерал Андрій Гнатов заявив, що говорити про перспективи ротації військових ЗСУ на першій лінії фронту передчасно.