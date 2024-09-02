Аналог Skynex: польские оружейники решили использовать корабельную пушку против БПЛА

Обозреватели поспешили шутливо назвать ее "шлюпкой на колесах", однако речь идет о системе, которая будет оснащена современными программируемыми боеприпасами и орудием высокой точности.

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Польская оборонная компания PIT-RADWAR планирует презентовать свою новую самоходную зенитную артиллерийскую установку на выставке MSPO, которая состоится в Кельце. Система будет предназначена для "кинетического воздействия на беспилотники" и будет базироваться на шасси грузовика польского производства Jelcz, а в качестве основного вооружения предполагается использовать 35-мм корабельную артиллерийскую установку. Об этом в интервью Defence24 рассказал президент правления PIT-RADWAR Марек Борейко.

По его словам, подобные системы вооружения чрезвычайно важны на современном поле боя, и опыт ведения боевых действий в Украине об этом свидетельствует.

"Украинский опыт показывает, что некинетические системы, основанные на нарушениях связи и навигации, против дронов с оптоволоконным наведением или с элементами оперативной автоматизации не эффективны. И сегодня кинетические и артиллерийские системы остаются основным элементом военной защиты", — сказал Борейко.

Что касается характеристик новой системы, то на данный момент известно лишь об общих деталях новой разработки. Как отметили обозреватели Defense Express, полные характеристики и внешний вид установки будут обнародованы непосредственно перед выставкой. А пока остается лишь предполагать, как будет выглядеть и функционировать система.

Между тем ведущие профильных ресурсов шутливо назвали установку "шлюпкой на колесах", оснащенной советской 30-мм корабельной спаренной артиллерийской установкой АК-230. Однако в сети также была опубликована фотография машины, которая, судя по описанию, соответствует "35-мм корабельной артустановке на шасси Jelcz".

"Судя по всему, в этой истории польская PIT-RADWAR предлагает поставить на колесную базу свою же 35-мм артустановку Triton, которая создавалась вообще под тральщики по проекту Kormoran для ВМС Польши, но статус по этой разработке выглядит неоднозначно", — пишут аналитики.

По словам Борейко решение использовать именно 35-мм орудие обусловлено ее точностью, а также применением новых программируемых боеприпасов. Кроме того, комплекс будет оснащен элементами обнаружения, сопровождения целей и управления огнем.

В целом, добавили эксперты, польские оружейники стремятся создать отечественный аналог известной системы Skynex. И хотя на множество вопросов по возможностям системы должна ответить ее презентация на выставке, стремление создать подобную установку, вероятно, вызвано тем, что польские силы не смогли поразить российских "Шахед", сославшись на "неблагоприятные погодные условия".

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Skynex — смерть для России. Что дает ВСУ новый немецкий зенитный комплекс в Украине

Напомним, 26 января стало известно в Украину была доставлена батарея системы противовоздушной обороны Skynex производства компании Rheinmetall Italia. Оружие предназначено для перехвата БПЛА на дистанции до 4 км.