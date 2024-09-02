Аналог Skynex: польські зброярі вирішили використовувати корабельну гармату проти БПЛА

Оглядачі поспішили жартівливо назвати її "шлюпкою на колесах", однак ідеться про систему, що буде оснащена сучасними програмованими боєприпасами та гарматою високої точності.

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Польська оборонна компанія PIT-RADWAR планує презентувати свою нову самохідну зенітну артилерійську установку на виставці MSPO, яка відбудеться в Кельце. Система буде призначена для "кінетичного впливу на безпілотники" і базуватиметься на шасі вантажівки польського виробництва Jelcz, а як основне озброєння передбачається використовувати 35-мм корабельну артилерійську установку. Про це в інтерв'ю Defence24 розповів президент правління PIT-RADWAR Марек Борейко.

За його словами, подібні системи озброєння надзвичайно важливі на сучасному полі бою, і досвід ведення бойових дій в Україні про це свідчить.

"Український досвід показує, що некінетичні системи, засновані на порушеннях зв'язку і навігації, проти дронів з оптоволоконним наведенням або з елементами оперативної автоматизації не ефективні. І сьогодні кінетичні та артилерійські системи залишаються основним елементом військового захисту", — сказав Борейко.

Що стосується характеристик нової системи, то наразі відомо лише про загальні деталі нової розробки. Як зазначили оглядачі Defense Express, повні характеристики і зовнішній вигляд установки будуть оприлюднені безпосередньо перед виставкою. А поки залишається лише припускати, який вигляд матиме і функціонуватиме система.

Тим часом провідні профільних ресурсів жартівливо назвали установку "шлюпкою на колесах", оснащеною радянською 30-мм корабельною спареною артилерійською установкою АК-230. Однак у мережі також було опубліковано фотографію машини, яка, судячи з опису, відповідає "35-мм корабельній артустановці на шасі Jelcz".

"Судячи з усього, у цій історії польська PIT-RADWAR пропонує поставити на колісну базу свою ж 35-мм артустановку Triton, яку створювали взагалі під тральщики за проєктом Kormoran для ВМС Польщі, але статус щодо цієї розробки виглядає неоднозначно", — пишуть аналітики.

За словами Борейка, рішення використовувати саме 35-мм гармату зумовлене її точністю, а також застосуванням нових програмованих боєприпасів. Крім того, комплекс буде оснащений елементами виявлення, супроводу цілей і управління вогнем.

Загалом, додали експерти, польські зброярі прагнуть створити вітчизняний аналог відомої системи Skynex. І хоча на безліч запитань щодо можливостей системи має відповісти її презентація на виставці, прагнення створити подібну установку, імовірно, викликане тим, що польські сили не змогли уразити російських "Шахед", пославшись на "несприятливі погодні умови".

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Нагадаємо, 26 січня стало відомо, що в Україну було доставлено батарею системи протиповітряної оборони Skynex виробництва компанії Rheinmetall Italia. Зброя призначена для перехоплення БПЛА на дистанції до 4 км.