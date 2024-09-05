Удар по Львову в РФ попытались оправдать "военной целью", но международное право неумолимо, — ISW

Международное гуманитарное право запрещает наносить удары по объектам, не имеющим явного военного назначения или цели. Запрещены и удары, неизбирательно нацеленные и на военные, и на гражданские объекты.

Related video

В российском информационном пространстве попытались оправдать обстрелы Украины 4 сентября как такие, которые наносились по военным объектам. Но в соответствии с международным правом даже удары по военным объектам не оправдывают неизбирательного сопутствующего ущерба гражданским лицам или гражданским объектам. Об этом сообщается в сводке "Института изучения войны" от 4 сентября.

Международное гуманитарное право запрещает наносить удары по гражданским объектам (они определяются как объекты, не имеющие явного военного назначения или цели). Ко всему прочему, запрещается наносить удары, неизбирательно нацеленные как на военные, так и на гражданские объекты.

Накануне, 4 сентября, российские войска обстреляли гражданскую инфраструктуру во Львове и Кривом Роге в ходе очередного комбинированного удара с использованием беспилотников и ракет среднего размера.

Какими ракетами обстреляли Львов

Воздушные силы Украины сообщили, что российские войска запустили:

две аэробаллистические ракеты Х-47 "Кинжал" с самолетов МиГ-31К над Тульской областью;

две крылатые ракеты Х-22 со стратегических бомбардировщиков Ту-22М3 над Черным морем;

шесть крылатых ракет Х-101 со стратегических бомбардировщиков Ту-95 из воздушного пространства Волгоградской области;

три крылатые ракеты "Искандер-К" из оккупированного Крыма;

29 беспилотников "Шахед-136/131" из пусковых установок в Курской области.

Украинские силы сбили четыре ракеты Х-101, три ракеты "Искандер-К", 22 беспилотника "Шахед"; еще шесть "Шахедов" не достигли своих целей, вероятно, из-за подавления украинскими средствами РЭБ. Один "Шахед" оказался в воздушном пространстве Беларуси. Российские ракеты поразили гражданские объекты в Кривом Роге и Львове, ранив и убив мирных жителей.

Городской голова Кривого Рога Александр Вилкул заявил, что российский удар по Кривому Рогу повредил гостиницу в центре города, многоквартирные дома, четыре учебных заведения и другие гражданские объекты, ранения получили до шести человек.

Напомним, что бойцы из Львова пообещали отомстить за погибших от российского удара 4 сентября.

Также сообщалось, что в ГСЧС сообщили детали гибели семьи во Львове 4 сентября.