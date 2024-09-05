Удар по Львову в РФ спробували виправдати "військовою ціллю", але міжнародне право невблаганне, — ISW

Міжнародне гуманітарне право забороняє завдавати ударів по об'єктах, які не мають явного військового призначення або мети. Заборонені й удари, що невибірково націлені на військові та на цивільні об'єкти.

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У російському інформаційному просторі спробували виправдати обстріли України 4 вересня як такі, що завдавалися по військових об'єктах. Але, відповідно до міжнародного права, навіть удари по військових об'єктах не виправдовують невибіркової супутньої шкоди цивільним особам або цивільним об'єктам. Про це повідомляється у зведенні "Інституту вивчення війни" від 4 вересня.

Міжнародне гуманітарне право забороняє завдавати удари по цивільних об'єктах (їх визначають як об'єкти, що не мають явного військового призначення або мети). До всього іншого, забороняється завдавати ударів, невибірково націлених як на військові, так і на цивільні об'єкти.

Напередодні, 4 вересня, російські війська обстріляли цивільну інфраструктуру у Львові та Кривому Розі під час чергового комбінованого удару з використанням безпілотників і ракет середнього розміру.

Якими ракетами обстріляли Львів

Повітряні сили України повідомили, що російські війська запустили:

дві аеробалістичні ракети Х-47 "Кинджал" із літаків МіГ-31К над Тульською областю;

дві крилаті ракети Х-22 зі стратегічних бомбардувальників Ту-22М3 над Чорним морем;

шість крилатих ракет Х-101 зі стратегічних бомбардувальників Ту-95 з повітряного простору Волгоградської області;

три крилаті ракети "Іскандер-К" з окупованого Криму;

29 безпілотників "Шахед-136/131" із пускових установок у Курській області.

Українські сили збили чотири ракети Х-101, три ракети "Іскандер-К", 22 безпілотники "Шахед"; ще шість "Шахедів" не досягли своїх цілей, ймовірно, через придушення українськими засобами РЕБ. Один "Шахед" опинився в повітряному просторі Білорусі. Російські ракети уразили цивільні об'єкти в Кривому Розі та Львові, поранивши та вбивши мирних жителів.

Міський голова Кривого Рогу Олександр Вілкул заявив, що російський удар по Кривому Рогу пошкодив готель у центрі міста, багатоквартирні будинки, чотири навчальні заклади та інші цивільні об'єкти, поранень зазнали до шести осіб.

Нагадаємо, що бійці зі Львова пообіцяли помститися за загиблих від російського удару 4 вересня.

Також повідомлялося, що в ДСНС повідомили деталі загибелі сім'ї у Львові 4 вересня.