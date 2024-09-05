Потери ВС РФ выросли до более тысячи оккупантов в день: британская разведка раскрыла причину

Британцы спрогнозировали, что тенденция России терять по тысяче бойцов ежесуточно продержится весь сентябрь. На Западе оценили, насколько результативной будет для врага тактика воевать "массой" по всей передовой.

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Россия стала нести больше потерь на фронте, они уже достигают более тысячи человек в сутки. Об этом говорится в отчете разведки Министерства обороны Великобритании, опубликованном в X (ранее — Twitter) 5 сентября.

В августе 2024 года потери ВС РФ увеличились до 1187 бойцов в среднем в сутки. Это количество учитывает не только убитых, но и раненых военнослужащих страны-агрессора. Всего с начала полномасштабной войны, по данным Генштаба, потери России в личном составе по состоянию на 5 сентября составляют уже примерно 621 550 человек.

"Увеличение количества потерь в августе 2024 года почти наверняка связано с Курской операцией Украины и продолжением давления на Покровскую ось. Россия продолжает полагаться на массу для смягчения нехватки персонала и оборудования", — отметила британская разведка.

В Великобритании спрогнозировали, что давление ВС РФ по всей линии фронта продолжится в течение следующего месяца. Однако ограниченные в возможностях оккупанты будут иметь малые шансы на использование любых тактических успехов, чтобы выбить более широкие оперативные достижения.

"Уровень потерь в России, вероятно, будет продолжать превышать 1000 человек в день в течение сентября 2024 года, поскольку Россия продолжает операции на широком фронте от Курска на севере до Роботино на юге", — спрогнозировала разведка.

Напомним, 5 сентября в ССО показали кадры из Курской области РФ. Украинские подразделения уничтожили вражескую технику, применив по ней артиллерию и дроны.

Волонтер Сергей Стерненко опубликовал кадры из Донецкой области с уничтожением двух вражеских РСЗО "Град". Одну из них обнаружили и ликвидировали защитники на Покровском направлении.