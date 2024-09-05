Втрати ЗС РФ зросли до понад тисячі окупантів на день: британська розвідка розкрила причину

Британці спрогнозували, що тенденція Росії втрачати по тисячі бійців щодоби протримається увесь вересень. На Заході оцінили, наскільки результативною буде для ворога тактика воювати "масою" по всій передовій.

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Росія стала зазнавати більше втрат на фронті, вони вже сягають понад тисячу осіб на добу. Про це йдеться у звіті розвідки Міністерства оборони Великої Британії, опублікованому в X (раніше — Twitter) 5 вересня.

У серпні 2024 року втрати ЗС РФ збільшились до 1187 бійців в середньому на добу. Ця кількість враховує не лише вбитих, але й поранених військовослужбовців країни-агресорки. Загалом з початку повномасштабної війни, за даними Генштабу, втрати Росії в особовому складі станом на 5 вересня становлять вже приблизно 621 550 осіб.

"Збільшення кількості втрат у серпні 2024 року майже напевно пов’язане з Курською операцією України та продовженням тиску на Покровську вісь. Росія продовжує покладатися на масу для пом'якшення браку персоналу та обладнання", — зазначила британська розвідка.

У Великій Британії спрогнозували, що тиск ЗС РФ по всій лінії фронту продовжиться протягом наступного місяця. Однак обмежені у можливостях окупанти матимуть малі шанси на використання будь-яких тактичних успіхів, щоб вибити ширші оперативні здобутки.

"Рівень втрат у Росії, ймовірно, продовжуватиме перевищувати 1000 осіб на день протягом вересня 2024 року, оскільки Росія продовжує операції на широкому фронті від Курська на півночі до Роботиного на півдні", — спрогнозувала розвідка.

Нагадаємо, 5 вересня у ССО показали кадри з Курської області РФ. Українські підрозділи знищили ворожу техніку, застосувавши по ній артилерію та дрони.

Волонтер Сергій Стерненко опублікував кадри з Донецької області зі знищенням двох ворожих РСЗВ "Град". Одну з них виявили та ліквідували захисники на Покровському напрямку.