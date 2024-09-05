Идею украли у наркокартелей: морская пехота США тестирует новую лодку для перевозки ракет (фото)

По словам бригадного генерала Саймона Дорана, автономное судно, с которым экспериментируют инженеры Корпуса морской пехоты, может доставлять ракеты Naval Strike Missiles и другие критически важные грузы.

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Корпус морской пехоты США тестирует автономную систему снабжения, которая бы упростила снабжение между островами. Этот проект был инспирирован нарко-субмариной колумбийских картелей. Об этом сообщает портал Marinecorpstimes.com со ссылкой на представителей лаборатории Marine Corps Warfighting Laboratory (Лаборатория боевых действий Корпуса).

Помимо доставки двух ракет Naval Strike Missiles (NSM) для противокорабельной ракетной системы Корпуса морской пехоты, автономное малозаметное судно, с которым экспериментируют инженеры Корпуса, также может доставлять критически важные грузы, например продукты для морских пехотинцев, объяснил бригадный генерал Корпуса морской пехоты Саймон Доран.

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"По правде говоря, это всего лишь нарко-лодка. Идею мы тиснули у наших товарищей с юга. Ее длина 16 метров, полностью автономна. Способна пройти сотни или тысячи миль. Может перевозить имеющиеся системы вооружения, а также новые. Может перевезти практически все, что вы захотите в нее поместить", — объяснил бригадный генерал Доран.

Судно было инспирировано "нарко-лодками", которые используют контрабандисты запрещенных веществ во время переправки через водоемы. Беспилотное судно находится близко у поверхности воды, что снижает вероятность обнаружения.

Морские пехотинцы США протестировали морской логистический дрон во время армейского мероприятия Project Convergence Capstone в феврале в Кэмп-Пендлтоне (штат Калифорния). Тогда за 21 день повара смогли научить управлять системой у островов Японии.

Проект Convergence позволяет американской армии тестировать передовые технологии и возможности для современной войны во время международных учений.

По словам генерала Дорана, автономное малозаметное судно в особенности важно, потому что позволяет войскам пополнять запасы продовольствия, топлива и боеприпасов, при этом морские пехотинцы не подвергаются опасности.

"Если ваше подразделение находится в зоне боестолкновений, логистические пути и возможность маневрировать в прибрежной зоне становятся ключевыми, — добавил он. — И для этого мы пытаемся приобрести системы, которыми можно было бы рискнуть".

Он уточнил, что никто не хочет терять плавсредства, но все же приоритет отдается автономным системам, а не пилотируемым. Лаборатория боевых действий Корпуса морской пехоты получила два таких прототипа в 2023 году.

Ожидается, что судно присоединится к Третьему экспедиционному корпусу морской пехоты, который дислоцирован на японском острове Окинава.

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