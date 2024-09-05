Ідею вкрали у наркокартелів: морська піхота США тестує новий човен для перевезення ракет (фото)

За словами бригадного генерала Саймона Дорана, автономне судно, з яким експериментують інженери Корпусу морської піхоти, може доставляти ракети Naval Strike Missiles та інші критично важливі вантажі.

Related video

Корпус морської піхоти США тестує автономну систему постачання, яка б спростила постачання між островами. Цей проєкт був інспірований нарко-субмариною колумбійських картелів. Про це повідомляє портал Marinecorpstimes.com з посиланням на представників лабораторії Marine Corps Warfighting Laboratory (Лабораторія бойових дій Корпусу).

Крім доставлення двох ракет Naval Strike Missiles (NSM) для протикорабельної ракетної системи Корпусу морської піхоти, автономне малопомітне судно, з яким експериментують інженери Корпусу, також може доставляти критично важливі вантажі, наприклад продукти для морських піхотинців, пояснив бригадний генерал Корпусу морської піхоти Саймон Доран.

Важливо

Розсекречені архіви розповіли про зіткнення авіаносця США з атомним підводним човном "Петропавловськ"

"Правду кажучи, це всього лише нарко-човен. Ідею ми вкрали у наших товаришів із півдня. Його довжина 16 метрів, повністю автономний. Здатний пройти сотні чи тисячі миль. Може перевозити наявні системи озброєння, а також нові. Може перевезти практично все, що ви захочете в нього помістити", — пояснив бригадний генерал.

Судно було інспіровано "нарко-човнами", які використовують контрабандисти заборонених речовин під час переправлення через водойми. Безпілотне судно перебуває близько біля поверхні води, що знижує ймовірність виявлення.

Морські піхотинці США протестували морський логістичний дрон під час армійського заходу Project Convergence Capstone у лютому в Кемп-Пендлтоні (штат Каліфорнія). Тоді за 21 день кухаря змогли навчити керувати системою біля островів Японії. Проєкт Convergence дає змогу американській армії тестувати передові технології та можливості для сучасної війни під час міжнародних навчань.

За словами генерала Дорана, автономне малопомітне судно особливо важливе, оскільки дає змогу військам поповнювати запаси продовольства, пального і боєприпасів, при цьому морські піхотинці не наражаються на небезпеку.

"Якщо ваш підрозділ перебуває в зоні бойових зіткнень, логістичні шляхи та можливість маневрувати в прибережній зоні стають ключовими, — додав він. — І для цього ми намагаємося придбати системи, якими можна було б ризикнути".

Він уточнив, що ніхто не хоче втрачати плавзасоби, але все ж таки пріоритет віддається автономним системам, а не пілотованим. Лабораторія бойових дій Корпусу морської піхоти отримала два таких прототипи 2023 року.

Очікується, що судно приєднається до Третього експедиційного корпусу морської піхоти, який дислокований на японському острові Окінава.

Нагадаємо, що Польща модернізує ВМФ, а британські інженери допоможуть країні з проєктом з будівництва підводних човнів Orca.

Раніше повідомлялося про те, які переваги Україні нададуть ракети AGM-158 JASSM.