ВС РФ отошли от террора энергетики: как изменилась тактика вражеских обстрелов (видео)

Авиационный эксперт Богдан Долинце подтвердил, что враг адаптирует свою тактику. Он объяснил, как работает установка Patriot, и почему России выгодно запускать много ракет по одному городу.

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Россия изменила тактику своих массированных атак. Об этом в эфире телеканала "Киев" 5 сентября рассказал эксперт по вопросам авиации Богдан Долинце.

Он отметил, что враг регулярно адаптирует свою тактику. В то же время не стоит исключать, что ВС РФ сейчас концентрируют массированные атаки на отдельных городах.

"Мы видим, что если в первые годы войны фактически они осуществляли массированные ракетные удары по большому количеству различных городов и целей, то фактически в течение последнего года мы видим так называемые уже массированные ракетные удары, но более точечные", — пояснил Долинце.

Он напомнил, что ранее Россия выпускала по 10–12 и более ракет, атакуя объекты энергетической инфраструктуры. Во время таких обстрелов даже объекты, защищенные ПВО, рискуют быть пораженными. ВСУ могут условно сбить 80–90% ракет, но даже 2–3 из них способны нанести разрушения.

"Следующим шагом, мы видим, они начинают осуществлять такую же тактику в отношении отдельных городов. Потому, что системы ПВО, они все равно имеют определенный свой ресурс", — сообщил эксперт.

Он пояснил, что установка Patriot имеет 4 ракеты, и после их применения требуется время на перезагрузку. Она может занимать от 40 минут до часа и более. То есть после работы по 10–12 целям система из двух-трех установок истощена, и продолжать защиту неба какое-то время комплексы не могут.

По словам Долинце, в случае массированных атак против конкретных городов способности всегда будут дефицитными, ведь поставить там 20 пусковых установок невозможно. Кроме того, такого количества Patriot, чтобы прикрыть все города Украины, нет ни в одной стране мира.

Эксперт добавил, что удары по гражданской инфраструктуре в военном контексте пользы не несут. По его мнению, скорее речь идет о психологическом давлении на украинцев.

Напомним, в ISW 4 сентября передали, что в России пытались найти оправдание массированному обстрелу городов Украины. В стране-агрессоре пытались заверить в том, что били по военным объектам, но международное право так не работает.

Военный эксперт и ветеран войны Евгений Дикий в эксклюзивном комментарии Фокусу предупредил, что из-за поставок ракет из Ирана обстрелы ВС РФ могут участиться. Он рассказал, насколько новая порция баллистики уменьшит паузы между вражескими атаками.