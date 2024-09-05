ЗС РФ відійшли від терору енергетики: як змінилась тактика ворожих обстрілів (відео)

Авіаційний експерт Богдан Долінце підтвердив, що ворог адаптує свою тактику. Він пояснив, як працює установка Patriot, і чому Росії вигідно запускати багато ракет по одному місту.

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Росія змінила тактику своїх масованих атак. Про це в ефірі телеканалу "Київ" 5 вересня розповів експерт з питань авіації Богдан Долінце.

Він зазначив, що ворог регулярно адаптує свою тактику. Водночас не варто виключати, що ЗС РФ нині концентрують масовані атаки на окремих містах.

"Ми бачимо, що якщо у перші роки війни фактично вони здійснювали масовані ракетні удари по великій кількості різних міст і цілей, то фактично протягом останнього року ми бачимо так звані вже масовані ракетні удари, але більш точкові", — пояснив Долінце.

Він нагадав, що раніше Росія випускала по 10-12 і більше ракет, атакуючи об’єкти енергетичної інфраструктури. Під час таких обстрілів навіть об’єкти, захищені ППО, ризикують бути ураженими. ЗСУ можуть умовно збити 80-90% ракет, але навіть 2-3 з них здатні завдати руйнувань.

"Наступним кроком, ми бачимо, вони починають здійснювати таку саму тактику щодо окремих міст. Тому, що системи ППО, вони все одно мають певний свій ресурс", — повідомив експерт.

Він пояснив, що установка Patriot має 4 ракети, і після їх застосування потрібен час на перезавантаження. Воно може займати від 40 хвилин до години й більше. Тобто після роботи по 10-12 цілях система з двох-трьох установок виснажена, і продовжувати захист неба який час комплекси не можуть.

Зі слів Долінце, у випадку масованих атак проти конкретних міст спроможності завжди будуть дефіцитними, адже поставити там 20 пускових установок неможливо. Окрім того, такої кількості Patriot, щоб прикрити всі міста України, немає в жодній країні світу.

Експерт додав, що удари по цивільній інфраструктурі у військовому контексті користі не несуть. На його думку, скоріше йдеться про психологічний тиск на українців.

Нагадаємо, в ISW 4 вересня передали, що в Росії намагалися знайти виправдання масованому обстрілу міст України. У країні-агресорці намагались запевнити у тому, що били по військових об’єктах, але міжнародне право так не працює.

Військовий експерт та ветеран війни Євген Дикий в ексклюзивному коментарі Фокусу попередив, що через постачання ракет з Ірану обстріли ЗС РФ можуть почастішати. Він розповів, наскільки нова порція балістики зменшить паузи між ворожими атаками.