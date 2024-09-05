Євген Дикий: іранські ракети дадуть РФ можливість робити комбіновані удари по Україні частішими

Військовий експерт попередив, що іранська балістика точніша за північнокорейську та дасть змогу Росії влаштовувати обстріли частіше. В ексклюзивному інтерв'ю Фокусу він розкрив кількість ракет, яка матиме вплив на "цілу зимову ракетну кампанію".

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Іран може вже найближчими днями поставити в Росію балістичні ракети типу Fateh-360 для обстрілів України. Ветеран російсько-української війни та екскомандир роти батальйону "Айдар" Євген Дикий пояснив Фокусу, що це змінить.

Він зазначив, що РФ вичерпала стратегічний запас ракет ще у 2022 році й може атакувати лише зброєю, яку виробляє в період між обстрілами. Йдеться про десятки одиниць на місяць.

Військовий експерт нагадав, що Росія розпочала кількаденну кампанію комбінованих обстрілів, зробивши спочатку перерву у кілька місяців. Він запевнив, що пауза потрібна була, щоб накопичити зброю.

"Найменше РФ виробляє саме балістичних ракет. "Шахеди" вони штампують сотнями на місяць, крилаті ракети — десятками, а ось якщо говорити про балістичні ракети, то тут йдеться про 10–12 одиниць на місяць", — уточнив Дикий.

З його слів, рідкісні удари не дають Кремлю бажаного ефекту — Україна встигає відновлювати пошкоджені об’єкти. Росіянам хочеться, щоб відновитися українці не встигали, а вони тим часом "добивали, добивали й добивали".

Ветеран згадав, що спочатку РФ домовилася з Північною Кореєю. Однак КНДР була здатна поставити лише кілька десятків ракет. До того ж вони не можуть похизуватись точністю.

"А ось Іран — це абсолютно інша історія. Як показує приклад з "Шахедами", Іран є достатньо технологічною країною. Так, це не якісь супер технології на рівні, наприклад, американців, але це добротний рівень років 80-х Радянського Союзу, а це, на жаль, не так вже й мало. Тому, на відміну від північнокорейських, іранські ракети, скоріше за все, летітимуть туди, куди ними й стрілятимуть", — підкреслив Дикий.

За його оцінкою, збивати іранські ракети буде легше за, наприклад, російські "Кинджали", бо вони повільніші. Водночас балістичні ракети над Україною наразі здатні перехоплювати лише системи Patriot.

"Кожна людина в країні знає, яка у нас кількість Patriot є в наявності й, відповідно, скільки міст ми можемо накрити. Тому поява іранських ракет для нас — це достатньо неприємна історія, яка дасть РФ можливість робити свої комбіновані удари частішими", — визнав експерт.

Він зазначив, що нині Росії потрібна пауза у 1,5–2 місяці між потужними атаками, але іранська допомога дозволить скоротити цей термін до кількох тижнів. Західні розвідки оцінюють арсенал Ірану у сотні ракет. Чи поділиться країна в умовах загрози війни з Ізраїлем половиною ракет або ж відправить лише кілька десятків, невідомо.

Дикий спрогнозував, що постачання Іраном 10 балістичних ракет нічого не змінить. Однак у випадку 50 одиниць РФ буде здатна на кілька додаткових ударів, а вже 100 чи 200 ракет "впливатимуть на цілу зимову ракетну кампанію".

Детальніше про те, як експерти оцінюють загрози через розширення співпраці Росії з Іраном читайте в матеріалі Збивати легше, але є нюанс: які виклики для України несе іранська балістика Fath-360.

Нагадаємо, вночі на 4 вересня ЗС РФ запустили по Україні 42 повітряні цілі. ППО працювала у 10 областях. У Львові загорілися житлові будинки поблизу вокзалу, загинули 7 осіб і серед жертв є діти. У Кривому Розі постраждали 5 осіб, 10-річну дівчинку госпіталізували.

У коментарі Фокусу військовий експерт Олександр Мусієнко розповів, що нині Росія зацікавлена у якомога більшій кількості жертв. З його слів, у терористичних атак ЗС РФ є "витки", і нинішній пов’язаний з розчаруванням Кремля.