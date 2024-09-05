Евгений Дикий: иранские ракеты дадут РФ возможность делать комбинированные удары по Украине более частыми

Военный эксперт предупредил, что иранская баллистика точнее северокорейской и позволит России устраивать обстрелы чаще. В эксклюзивном интервью Фокусу он раскрыл количество ракет, которое будет иметь влияние на "целую зимнюю ракетную кампанию".

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Иран может уже в ближайшие дни поставить в Россию баллистические ракеты типа Fateh-360 для обстрелов Украины. Ветеран российско-украинской войны и экс-командир роты батальона "Айдар" Евгений Дикий объяснил Фокусу, что это изменит.

Он отметил, что РФ исчерпала стратегический запас ракет еще в 2022 году и может атаковать только оружием, которое производит в период между обстрелами. Речь идет о десятках единиц в месяц.

Военный эксперт напомнил, что Россия начала многодневную кампанию комбинированных обстрелов, сделав сначала перерыв в несколько месяцев. Он заверил, что пауза нужна была, чтобы накопить оружие.

"Меньше всего РФ производит именно баллистических ракет. "Шахеды" они штампуют сотнями в месяц, крылатые ракеты — десятками, а вот если говорить о баллистических ракетах, то здесь речь идет о 10-12 единицах в месяц", — уточнил Дикий.

По его словам, редкие удары не дают Кремлю желаемого эффекта — Украина успевает восстанавливать поврежденные объекты. Россиянам хочется, чтобы восстановиться украинцы не успевали, а они тем временем "добивали, добивали и добивали".

Ветеран вспомнил, что сначала РФ договорилась с Северной Кореей. Однако КНДР была способна поставить лишь несколько десятков ракет. К тому же они не могут похвастаться точностью.

"А вот Иран — это совершенно другая история. Как показывает пример с "Шахедами", Иран является достаточно технологичной страной. Да, это не какие-то супер технологии на уровне, например, американцев, но это добротный уровень годов 80-х Советского Союза, а это, к сожалению, не так уж и мало. Поэтому, в отличие от северокорейских, иранские ракеты, скорее всего, будут лететь туда, куда ими и будут стрелять", — подчеркнул Дикий.

По его оценке, сбивать иранские ракеты будет легче, чем, например, российские "Кинжалы", потому что они медленнее. В то же время баллистические ракеты над Украиной пока способны перехватывать только системы Patriot.

"Каждый человек в стране знает, какое у нас количество Patriot есть в наличии и, соответственно, сколько городов мы можем накрыть. Поэтому появление иранских ракет для нас — это достаточно неприятная история, которая даст РФ возможность делать свои комбинированные удары более частыми", — признал эксперт.

Он отметил, что сейчас России нужна пауза в 1,5-2 месяца между мощными атаками, но иранская помощь позволит сократить этот срок до нескольких недель. Западные разведки оценивают арсенал Ирана в сотни ракет. Поделится ли страна в условиях угрозы войны с Израилем половиной ракет или же отправит лишь несколько десятков, неизвестно.

Дикий спрогнозировал, что поставки Ираном 10 баллистических ракет ничего не изменит. Однако в случае 50 единиц РФ будет способна на несколько дополнительных ударов, а уже 100 или 200 ракет "будут влиять на целую зимнюю ракетную кампанию".

Подробнее о том, как эксперты оценивают угрозы из-за расширения сотрудничества России с Ираном читайте в материале Сбивать легче, но есть нюанс: какие вызовы для Украины несет иранская баллистика Fath-360.

Напомним, ночью на 4 сентября ВС РФ запустили по Украине 42 воздушные цели. ПВО работала в 10 областях. Во Львове загорелись жилые дома вблизи вокзала, погибли 7 человек и среди жертв есть дети. В Кривом Роге пострадали 5 человек, 10-летнюю девочку госпитализировали.

В комментарии Фокусу военный эксперт Александр Мусиенко рассказал, что сейчас Россия заинтересована в как можно большем количестве жертв. По его словам, у террористических атак ВС РФ есть "витки", и нынешний связан с разочарованием Кремля.