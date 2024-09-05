У врага четкий дедлайн: в ВСУ узнали, до какой даты ВС РФ хотят захватить Покровск (видео)

По словам офицера 59-й ОМБр Сергея Цехоцкого, противник сейчас находится в спешке, ведь вскоре начнется сезон дождей, что значительно усложнит ведение боевых действий. При этом оккупация города на Донбассе маловероятна, считают в Силах обороны.

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Российские оккупанты много месяцев пытаются продвинуться к Покровску в Донецкой области, чтобы в будущем захватить один из городов Донбасса. У противника даже есть определенный дедлайн. Деталями поделился офицер 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка Сергей Цехоцкий в эфире "24 канала".

По его словам, радиоперехваты разговоров бойцов ВС РФ указывают на то, что войска противника намерены дальше предпринимать попытки штурмов позиций ВСУ и от командования стоит приказ — взять город до 1 октября.

Офицер 59-й ОМБр добавил, что россияне действуют в спешке и об этом свидетельствует характер боев, который фиксируется в последние месяцы. Россияне торопятся и на это есть причина.

"Сейчас оккупанты спешат, ведь понимают, что скоро начнутся дожди. На линии, где сейчас находятся вражеские подразделения, не очень походишь и не поездишь даже. Донецкий грунт очень тяжелый. Там ступишь в мокрую землю и тебе сразу 10 килограммов к обуви прилипнет. Техника также там не протянет", — заявил Сергей Цехоцкий.

В ВСУ рассказали, до какой даты россияне хотят захватить Покровск на Донбассе Фото: DeepStateMAP

Офицер 59-й ОМБр дополнительно отметил, что российский блицкриг на этом направлении не удался и пришлось менять тактику. ВС РФ сосредоточились в районе Селидово и других ближайших населенных пунктах, чтобы "обезопасить свой левый фланг прорыва".

В целом в ВСУ уверены, что как бы россияне не хотели зайти в Покровск, этого не произойдет. Силы обороны готовы к любому развитию событий, поэому шансов у ВС РФ очень мало.

"Хотя у противника еще много сил, поэтому враг будет пытаться. Однако в отдельных местах Вооруженные Силы восстанавливают свои позиции, несмотря на значительное преимущество врага в количестве", – подытожил Сергей Цехоцкий.

Напомним, 5 сентября сообщалось, что полковник назвал "необходимые" сроки для ВСУ на Покровском направлении. ВС РФ на этом участке Донбасса, по словам Владислава Селезнева, остановили продвижение в сторону Покровска, но усиливают свои фланги для того, чтобы не допустить прорыва этого участка фронта в рамках уже контрнаступательных действий ВСУ.