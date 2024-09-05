У ворога чіткий дедлайн: у ЗСУ дізналися, до якої дати ЗС РФ хочуть захопити Покровськ (відео)

За словами офіцера 59-ї ОМБр Сергія Цехоцького, противник зараз перебуває в поспіху, адже незабаром почнеться сезон дощів, що значно ускладнить ведення бойових дій. Водночас окупація міста на Донбасі малоймовірна, вважають у Силах оборони.

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Російські окупанти багато місяців намагаються просунутися до Покровська на Донеччині, щоб у майбутньому захопити одне з міст Донбасу. У противника навіть є певний дедлайн. Деталями поділився офіцер 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка Сергій Цехоцький в ефірі "24 каналу".

За його словами, радіоперехоплення розмов бійців ЗС РФ вказують на те, що війська противника мають намір далі робити спроби штурмів позицій ЗСУ і від командування стоїть наказ — взяти місто до 1 жовтня.

Офіцер 59-ї ОМБр додав, що росіяни діють поспіхом і про це свідчить характер боїв, який фіксується в останні місяці. Росіяни поспішають і на це є причина.

"Зараз окупанти поспішають, адже розуміють, що скоро почнуться дощі. На лінії, де зараз перебувають ворожі підрозділи, не дуже походиш і не поїздиш навіть. Донецький ґрунт дуже важкий. Там ступиш у мокру землю і тобі одразу 10 кілограмів до взуття прилипне. Техніка також там не протягне", — заявив Сергій Цехоцький.

У ЗСУ розповіли, до якої дати росіяни хочуть захопити Покровськ на Донбасі Фото: DeepStateMAP

Офіцер 59-ї ОМБр додатково зазначив, що російський бліцкриг на цьому напрямку не вдався і довелося змінювати тактику. ЗС РФ зосередилися в районі Селидового та інших найближчих населених пунктах, щоб "убезпечити свій лівий фланг прориву".

Загалом у ЗСУ впевнені, що як би росіяни не хотіли зайти в Покровськ, цього не станеться. Сили оборони готові до будь-якого розвитку подій, тому шансів у ЗС РФ дуже мало.

"Хоча в противника ще багато сил, тому ворог намагатиметься. Проте в окремих місцях Збройні Сили відновлюють свої позиції, попри значну перевагу ворога в кількості", — підсумував Сергій Цехоцький.

Нагадаємо, 5 вересня повідомлялося, що полковник назвав "необхідні" терміни для ЗСУ на Покровському напрямку. ЗС РФ на цій ділянці Донбасу, за словами Владислава Селезньова, зупинили просування в бік Покровська, але посилюють свої фланги для того, щоб не допустити прориву в межах уже контрнаступальних дій ЗСУ.