"Больше не сможет продвигаться": темпы наступления РФ снизятся в сентябре, но есть нюанс

По словам генерала-лейтенанта Игоря Романенко, снижение интенсивности штурмов ВС РФ произошло еще в августе, когда наступательный импульс противника достиг своего апогея. Теперь существует новая угроза, которая исходит от Ирана и его помощи Кремлю.

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Российские оккупанты вскоре могут начать снижать темпы своего наступления, однако в Кремле уже нашли способ, как можно поддержать свои силы. Деталями поделился в интервью изданию Obozrevatel экс-заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины, генерал-лейтенант Игорь Романенко.

По его словам, произойдет снижение интенсивности вражеских штурмов уже в сентябре, однако свои позиции противник поддерживать не перестанет. Дело в том, что ВС РФ могут начать применять активно ракеты малой дальности, включая баллистические на 120 километров, которые передаст Иран.

"Думаю, наступательный импульс российской оккупационной армии достиг апогея еще в августе. По всем направлениям и с такими темпами противник больше не сможет продвигаться. Но, чтобы поддерживать свои позиции, можно применять оружие именно такой дальности. Фактически это дополнительный потенциал ракет тактического радиуса действия", — заявил Игорь Романенко.

Отдельно бывший заместитель главы Генштаба высказался о помощи Тегерана для Москвы. Вскоре могут состояться поставки баллистических ракет Ababil и Fateh-360, обе дальностью 120 километров и это увеличит опасность для украинских позиций и городов.

В связи с этим Киев нуждается в дальнейшей поддержке союзников и новых пакетах помощи с эффективным вооружением.

"Речь ведь не только о ракетах на 120 километров. Тот же Fateh-110 имеет дальность до 300 километров, есть возможность применять ракеты и до 400 километров. Zolfaghar имеет дальность от 300 до 700 километров. Есть в России и ракеты на 1000 километров. В потенциале у России появляется возможность накрывать всю территорию Украины", — подытожил Игорь Романенко.

Напомним, 5 сентября сообщалось, что ВСУ остановили продвижение РФ под Покровском и те уже практически неделю стоят на месте, заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. По его словам, подразделения ВС РФ в течение шести дней не имеют успехов на Покровском направлении.