"Більше не зможе просуватися": темпи наступу РФ знизяться у вересні, але є нюанс

За словами генерал-лейтенанта Ігоря Романенка, зниження інтенсивності штурмів ЗС РФ відбулося ще в серпні, коли наступальний імпульс противника сягнув свого апогею. Тепер є нова загроза, яка походить від Ірану та його допомоги Кремлю.

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Російські окупанти незабаром можуть почати знижувати темпи свого наступу, проте в Кремлі вже знайшли спосіб, як можна підтримати свої сили. Деталями поділився в інтерв'ю виданню Obozrevatel ексзаступник начальника Генерального штабу Збройних сил України, генерал-лейтенант Ігор Романенко.

За його словами, відбудеться зниження інтенсивності ворожих штурмів уже у вересні, проте свої позиції противник підтримувати не перестане. Річ у тім, що ЗС РФ можуть почати застосовувати активно ракети малої дальності, включно з балістичними на 120 кілометрів, які передасть Іран.

"Думаю, наступальний імпульс російської окупаційної армії досяг апогею ще в серпні. За всіма напрямками і з такими темпами противник більше не зможе просуватися. Але, щоб підтримувати свої позиції, можна застосовувати зброю саме такої дальності. Фактично це додатковий потенціал ракет тактичного радіусу дії", — заявив Ігор Романенко.

Окремо колишній заступник глави Генштабу висловився про допомогу Тегерана для Москви. Незабаром можуть відбутися поставки балістичних ракет Ababil і Fateh-360, обидві дальністю 120 кілометрів, що збільшить небезпеку для українських позицій і міст.

У зв'язку з цим Київ потребує подальшої підтримки союзників і нових пакетів допомоги з ефективним озброєнням.

"Адже мова не тільки про ракети на 120 кілометрів. Той же Fateh-110 має дальність до 300 кілометрів, є можливість застосовувати ракети і до 400 кілометрів. Zolfaghar має дальність від 300 до 700 кілометрів. Є в Росії і ракети на 1 000 кілометрів. У перспективі в Росії з'являється можливість накривати всю територію України", — підсумував Ігор Романенко.

Нагадаємо, 5 вересня повідомлялося, що ЗСУ зупинили просування РФ під Покровськом і ті вже практично тиждень стоять на місці, заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. За його словами, підрозділи ЗС РФ протягом шести днів не мають успіхів на Покровському напрямку.