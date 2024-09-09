Стелс-бомбардировщик B-21 Raider вооружат гиперзвуковыми ракетами и ядерной бомбой B61-12 (видео)

По словам журналистов, есть предпосылки, что новый бомбардировщик-невидимка B-21 Raider с конвенциональными и ядерными боеприпасами поступит на вооружение в начале 2030-х годов.

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B-21 Raider сейчас проходит летные испытания. Ожидается, что этот стелс-бомбардировщик введут в эксплуатацию к 2030 году. Разработанный для миссий по незаметным ударам в глубоком тылу противника B-21 будет комплектоваться передовым вооружением, в т.ч. модернизированной ядерной бомбой B61-12, высокоточными боеприпасами и, возможно, будущими гиперзвуковыми ракетами. Об этом пишет The National Interest.

С выводом из эксплуатации B-2 и B-1, B-21 станет одним из двух бомбардировщиков в арсенале ВВС США для ядерного сдерживания США.

Американский стелс-бомбардировщик B-21 Raider

Есть предпосылки, что новый бомбардировщик-невидимка B-21 Raider поступит в эксплуатацию в начале 2030-х годов. Его разработку ВВС США держали в секрете.

Описывая миссию B-21, представители ВВС неопределенно написали, что "B-21 Raider будет двухцелевым проникающим ударным стелс-бомбардировщиком, способным доставлять как обычные, так и ядерные боеприпасы". Это можно отнести ко всем американским бомбардировщикам с начала ядерного эры. Но есть мнение, что B-21 будет носителем передового вооружения.

Главной отличительной чертой B-21 будет его скрытность. Теоретически B-21 сможет проникать в защищенное воздушное пространство и выполнять миссии по глубокому удару в тылу противника, не будучи обнаруженным. После того как B-2 снимут с вооружения, B-21 станет единственным в мире действующим стелс-бомбардировщиком.

Но, по словам авторов публикации, США не собираются утруждать себя проектированием, производством и закупкой бомбардировщика-невидимки — по цене в несколько сотен миллионов долларов — если он не сможет доставлять передовое вооружение по труднодоступным целям.

Какое оружие будет нести B-21? Подробности не разглашаются, но B-21, скорее всего, будет оснащен целым рядом современных боеприпасов, включая модернизированную ядерную бомбу B61-12 и высокоточные боеприпасы, такие как AGM-158B JASSm-ER, комплекты JDAM и AARGM.

Ядерная бомба B61 считается наиболее значительным перспективным дополнением к полезной нагрузке B-21.

Ядерное оружие использовалось в бою только дважды — США нанесли два удара по Императорской Японии в конце Второй мировой войны. И то, что ядерным оружием теперь можно оснастить бомбардировщики-невидимки, глубоко беспокоит всех противников Америки. Таким образом, B-21 становится одной из самых заметных систем вооружения в арсенале США. Само присутствие B-21 в регионе окажет дипломатическое влияние, как и B-2 сегодня.

B-21 также может быть оснащен гиперзвуковым оружием. В настоящее время у вооруженных сил США нет работающего гиперзвукового варианта, но как только оружие, способное развивать скорость до 5 Махов, появится на вооружении, оно улучшит ударные системы и расширит потенциал сдерживания будущих угроз, по данным Lockheed Martin. По сути, гиперзвуковая ракета станет для противников еще одной причиной для беспокойства, от которой будет крайне сложно защититься.

Напомним об истребителе KAI KF-21 — дешевом южнокорейском F-35 с одной проблемой.

Ранее сообщалось о SR-91 Aurora — сверхсекретном самолете, который развивает скорость до 5 Махов.