Стелс-бомбардувальник B-21 Raider озброять гіперзвуковими ракетами і ядерною бомбою B61-12 (відео)

За словами журналістів, є передумови, що новий бомбардувальник-невидимка B-21 Raider з конвенційними і ядерними боєприпасами надійде на озброєння на початку 2030-х років.

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B-21 Raider зараз проходить льотні випробування. Очікується, що цей стелс-бомбардувальник введуть в експлуатацію до 2030 року. Розроблений для місій із непомітних ударів у глибокому тилу противника B-21 комплектуватиметься передовим озброєнням, зокрема модернізованою ядерною бомбою B61-12, високоточними боєприпасами та, можливо, майбутніми гіперзвуковими ракетами. Про це пише The National Interest.

З виведенням з експлуатації B-2 і B-1, B-21 стане одним із двох бомбардувальників в арсеналі ВПС США для ядерного стримування США.

Американський стелс-бомбардувальник B-21 Raider

Є передумови, що новий бомбардувальник-невидимка B-21 Raider надійде в експлуатацію на початку 2030-х років. Його розробку ВПС США тримали в секреті.

Описуючи місію B-21, представники ВПС невизначено написали, що "B-21 Raider буде двоцільовим ударним стелс-бомбардувальником, здатним доставляти як звичайні, так і ядерні боєприпаси". Це можна віднести до всіх американських бомбардувальників від початку ядерної ери. Але є думка, що B-21 буде носієм передового озброєння.

Головною відмінною рисою B-21 буде його скритність. Теоретично B-21 зможе проникати в захищений повітряний простір і виконувати місії з глибокого удару в тилу противника, не бувши виявленим. Після того як B-2 знімуть з озброєння, B-21 стане єдиним у світі стелс-бомбардувальником.

Але, за словами авторів публікації, США не збираються обтяжувати себе проєктуванням, виробництвом і закупівлею бомбардувальника-невидимки — за ціною в кілька сотень мільйонів доларів — якщо він не зможе доставляти передове озброєння по важкодоступних цілях.

Яку зброю нестиме B-21? Подробиць не розголошують, але B-21, найімовірніше, буде оснащений цілою низкою сучасних боєприпасів, включно з модернізованою ядерною бомбою B61-12 і високоточними боєприпасами, як-от AGM-158B JASSm-ER, комплекти JDAM і AARGM.

Ядерна бомба B61 вважається найбільш значним перспективним доповненням до корисного навантаження B-21.

Ядерна зброя використовувалася в бою тільки двічі — США завдали два удари по Імператорській Японії наприкінці Другої світової війни. І те, що ядерною зброєю тепер можна оснастити бомбардувальники-невидимки, глибоко турбує всіх супротивників Америки. Таким чином, B-21 стає однією з найпомітніших систем озброєння в арсеналі США. Сама присутність B-21 у регіоні матиме дипломатичний вплив, як і B-2 сьогодні.

B-21 також може бути оснащений гіперзвуковою зброєю. Наразі у збройних сил США немає гіперзвукового варіанту, але щойно зброя, здатна розвивати швидкість до 5 Махів, з'явиться на озброєнні, вона поліпшить ударні системи та розширить потенціал стримування майбутніх загроз, за даними Lockheed Martin. По суті, гіперзвукова ракета стане для супротивників ще однією причиною для занепокоєння, від якої буде вкрай складно захиститися.

Нагадаємо про винищувач KAI KF-21 — дешевий південнокорейський F-35 з однією проблемою.

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