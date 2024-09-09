Учился с Герасимовым: в РФ убили бывшего замначальника танкового училища (фото)

РоСМИ пишут, что тело 69-летнего Ханина нашла супруга, когда вернулась с дачи. Труп, замотанный в ковер, лежал в помещении бойлерной. По предварительным данным, на теле нашли многочисленные ножевые ранения.

Related video

Бывшего заместителя начальника Казанского танкового училища Валерия Ханина убили в день танкиста, который в России отмечается 11 июля. Об этом пишет российские медиа Baza.

Сообщается, что Ханин учился на одном курсе с главой Генштаба ВС РФ Валерием Герасимовым. Он служил замначальником Казанского танкового училища по вооружению с 1993 по 1997 год.

Важно

Герасимов, где резервы? Почему россияне не смогли вытеснить ВСУ из Курской области

Отмечается, что тело 69-летнего Ханина нашла супруга, когда вернулась с дачи. Женщина не смогла зайти в квартиру, вызвала сотрудников МЧС, чтобы вскрыть дверь. Труп, замотанный в ковер, лежал в помещении бойлерной. По предварительным данным, на теле нашли многочисленные ножевые ранения.

В материале говорится, что убийство Ханина произошло в День танкиста. Он отмечал праздник в кругу друзей.

По данным российских СМИ, Ханин учился на одном курсе с Валерием Герасимовым.

"С начала учебы и до самого выпуска были вместе", — цитируют Ханина в медиа.

Отмечается, что после 1997 года Ханин ушел из армии и начал заниматься бизнесом. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье об убийстве, поймать убийцу не удалось.

Ханин и Герасимов Фото: baza

Ранее сообщалось, что ВС РФ пытаются защититься от ВСУ на курском направлении "реинкарнацией" дронов из 1970-х. Дроны, которые россияне применяют против ВСУ, имеют управление и питание по оптоволокну и не подвержены воздействию средств радиоэлектронной борьбы.

Также напомним, что бойцы ВСУ из Башкортостана захватили в плен БМП с экипажем ВС РФ на Покровском направлении. Затрофеенную БМП перепрошивают и она будет работать в пользу Сил обороны Украины. Бойцы признаются, что успели наслушаться оскорблений в свой адрес от пленных россиян.