Учился с Герасимовым: в РФ убили бывшего замначальника танкового училища (фото)
РоСМИ пишут, что тело 69-летнего Ханина нашла супруга, когда вернулась с дачи. Труп, замотанный в ковер, лежал в помещении бойлерной. По предварительным данным, на теле нашли многочисленные ножевые ранения.
Бывшего заместителя начальника Казанского танкового училища Валерия Ханина убили в день танкиста, который в России отмечается 11 июля. Об этом пишет российские медиа Baza.
Сообщается, что Ханин учился на одном курсе с главой Генштаба ВС РФ Валерием Герасимовым. Он служил замначальником Казанского танкового училища по вооружению с 1993 по 1997 год.Важно
Отмечается, что тело 69-летнего Ханина нашла супруга, когда вернулась с дачи. Женщина не смогла зайти в квартиру, вызвала сотрудников МЧС, чтобы вскрыть дверь. Труп, замотанный в ковер, лежал в помещении бойлерной. По предварительным данным, на теле нашли многочисленные ножевые ранения.
В материале говорится, что убийство Ханина произошло в День танкиста. Он отмечал праздник в кругу друзей.
По данным российских СМИ, Ханин учился на одном курсе с Валерием Герасимовым.
"С начала учебы и до самого выпуска были вместе", — цитируют Ханина в медиа.
Отмечается, что после 1997 года Ханин ушел из армии и начал заниматься бизнесом. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье об убийстве, поймать убийцу не удалось.
Ранее сообщалось, что ВС РФ пытаются защититься от ВСУ на курском направлении "реинкарнацией" дронов из 1970-х. Дроны, которые россияне применяют против ВСУ, имеют управление и питание по оптоволокну и не подвержены воздействию средств радиоэлектронной борьбы.
Также напомним, что бойцы ВСУ из Башкортостана захватили в плен БМП с экипажем ВС РФ на Покровском направлении. Затрофеенную БМП перепрошивают и она будет работать в пользу Сил обороны Украины. Бойцы признаются, что успели наслушаться оскорблений в свой адрес от пленных россиян.