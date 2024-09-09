Навчався з Герасимовим: у РФ убили колишнього заступника начальника танкового училища (фото)

РосЗМІ пишуть, що тіло 69-річного Ханіна знайшла дружина, коли повернулася з дачі. Труп, замотаний у килим, лежав у приміщенні бойлерної. За попередніми даними, на тілі знайшли численні ножові поранення.

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Колишнього заступника начальника Казанського танкового училища Валерія Ханіна вбили в день танкіста, який у Росії відзначають 11 липня. Про це пише російські медіа Baza.

Повідомляють, що Ханін навчався на одному курсі з главою Генштабу ЗС РФ Валерієм Герасимовим. Він служив заступником начальника Казанського танкового училища з озброєння з 1993 по 1997 рік.

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Зазначається, що тіло 69-річного Ханіна знайшла дружина, коли повернулася з дачі. Жінка не змогла зайти у квартиру, викликала співробітників МНС, щоб розкрити двері. Труп, замотаний у килим, лежав у приміщенні бойлерної. За попередніми даними, на тілі знайшли численні ножові поранення.

У матеріалі йдеться, що вбивство Ханіна сталося в День танкіста. Він відзначав свято в колі друзів.

За даними російських ЗМІ, Ханін навчався на одному курсі з Валерієм Герасимовим.

"Від початку навчання і до самого випуску були разом", — цитують Ханіна в медіа.

Зазначають, що після 1997 року Ханін пішов з армії і почав займатися бізнесом. Слідчий комітет РФ порушив кримінальну справу за статтею про вбивство, зловити вбивцю не вдалося.

Ханін і Герасимов Фото: baza

Раніше повідомлялося, що ЗС РФ намагаються захиститися від ЗСУ на курському напрямку "реінкарнацією" дронів із 1970-х. Дрони, які росіяни застосовують проти ЗСУ, мають управління і живлення по оптоволокну і не схильні до впливу засобів радіоелектронної боротьби.

Також нагадаємо, що бійці ЗСУ з Башкортостану захопили в полон БМП з екіпажем ЗС РФ на Покровському напрямку. Затрофовану БМП перепрошивають і вона працюватиме на користь Сил оборони України. Бійці зізнаються, що встигли наслухатися образ на свою адресу від полонених росіян.