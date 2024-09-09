Навчався з Герасимовим: у РФ убили колишнього заступника начальника танкового училища (фото)
РосЗМІ пишуть, що тіло 69-річного Ханіна знайшла дружина, коли повернулася з дачі. Труп, замотаний у килим, лежав у приміщенні бойлерної. За попередніми даними, на тілі знайшли численні ножові поранення.
Колишнього заступника начальника Казанського танкового училища Валерія Ханіна вбили в день танкіста, який у Росії відзначають 11 липня. Про це пише російські медіа Baza.
Повідомляють, що Ханін навчався на одному курсі з главою Генштабу ЗС РФ Валерієм Герасимовим. Він служив заступником начальника Казанського танкового училища з озброєння з 1993 по 1997 рік.Важливо
Зазначається, що тіло 69-річного Ханіна знайшла дружина, коли повернулася з дачі. Жінка не змогла зайти у квартиру, викликала співробітників МНС, щоб розкрити двері. Труп, замотаний у килим, лежав у приміщенні бойлерної. За попередніми даними, на тілі знайшли численні ножові поранення.
У матеріалі йдеться, що вбивство Ханіна сталося в День танкіста. Він відзначав свято в колі друзів.
За даними російських ЗМІ, Ханін навчався на одному курсі з Валерієм Герасимовим.
"Від початку навчання і до самого випуску були разом", — цитують Ханіна в медіа.
Зазначають, що після 1997 року Ханін пішов з армії і почав займатися бізнесом. Слідчий комітет РФ порушив кримінальну справу за статтею про вбивство, зловити вбивцю не вдалося.
Раніше повідомлялося, що ЗС РФ намагаються захиститися від ЗСУ на курському напрямку "реінкарнацією" дронів із 1970-х. Дрони, які росіяни застосовують проти ЗСУ, мають управління і живлення по оптоволокну і не схильні до впливу засобів радіоелектронної боротьби.
Також нагадаємо, що бійці ЗСУ з Башкортостану захопили в полон БМП з екіпажем ЗС РФ на Покровському напрямку. Затрофовану БМП перепрошивають і вона працюватиме на користь Сил оборони України. Бійці зізнаються, що встигли наслухатися образ на свою адресу від полонених росіян.