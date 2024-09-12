"Украинский Вьетнам": в "Азове" показали кадры операции по освобождению Луганщины (видео)

В бригаде рассказали о зачищенных в результате операции позициях оккупантов, ликвидированной пехоте и трофейном оружии.

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В четверг, 12 сентября, 12-я бригада специального назначения "Азов" показала уникальные кадры боевой операции в Луганской области. На них видно боевую работу отряда разведки специального назначения в лесах.

"Разведка в "украинском Вьетнаме". Уникальные кадры боевой операции на болотах Луганщины", — указано в описании к видео.

Там добавили, что в результате операции в лесах вблизи Северского Донца были зачищены позиции оккупантов, ликвидирована вражеская пехота и трофейное оружие. Особенности боевой работы разведчиков на сложной для ориентирования местности были отсняты благодаря записям с камер GoPro.

"За каждым кустом может скрываться враг. Поэтому каждое движение тела и оружия должно быть продуманным", — добавили в "Азове".

Напомним, в августе военнослужащие 12-й бригады "Азов" Национальной гвардии Украины получили на вооружение боевую наземную роботизированную платформу "Ярость 2.0". Планировалось, что она значительно облегчит жизнь военных на передовой. Основная задача робота — огневая поддержка пехоты. Для этого дрон оснащен пулеметом. Также беспилотник может проводить разведку поля боя на опасных участках.

Уникальными кадрами контратаки в Харьковской области поделились и в 3-й ОШБр. Операция была проведена 15 августа. Соотношение сил было 2,5 к 1 в пользу ВС РФ, однако украинским военным удалось захватить батальонный район обороны, взводные и ротные опорные пункты оккупантов. Бригада прорвала линию фронта почти на 2 квадратных километра вглубь, а враг понес значительные потери.