"Український В'єтнам": в "Азові" показали кадри операції зі звільнення Луганщини (відео)

В бригаді розказали про зачищені в результаті операції позиції окупантів, ліквідовану піхоту та трофейну зброю.

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В четвер, 12 вересня, 12-та бригада спеціального призначення "Азов" показала унікальні кадри бойової операції в Луганській області. На них видно бойову роботу загону розвідки спеціального призначення у лісах.

"Розвідка в "українському В'єтнамі". Унікальні кадри бойової операції на болотах Луганщини", — зазначено в описі до відео.

Там додали, що в результаті операції в лісах поблизу Сіверського Дінця були зачищені позиції окупантів, ліквідована ворожа піхота і здобута трофейна зброя. Особливості бойової роботи розвідників на складній для орієнтування місцевості були відзняті завдяки записам з камер GoPro.

"За кожним кущем може ховатись ворог. Тому кожен рух тіла і зброї має бути продуманим", — додали в "Азові".

Нагадаємо, в серпні військовослужбовці 12-ї бригади "Азов" Національної гвардії України отримали на озброєння бойову наземну роботизовану платформу "Лють 2.0". Планувалося, що вона значно полегшить життя військових на передовій. Основне завдання робота — вогнева підтримка піхоти. Для цього дрон оснащений кулеметом. Також безпілотник може проводити розвідку поля бою на небезпечних ділянках.

Унікальними кадрами контратаки в Харківській області поділились і у 3-й ОШБр. Операція була проведена 15 серпня. Співвідношення сил було 2,5 до 1 на користь ЗС РФ, однак українським військовим вдалося захопити батальйонний район оборони, взводні та ротні опорні пункти окупантів. Бригада прорвала лінію фронту майже на 2 квадратні кілометри вглиб, а ворог зазнав значних втрат.