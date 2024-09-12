Сотрудник ТЦК в Тернопольской области продавал военным гуманитарные авто: детали (фото, видео)

Задержали работника "военкомата" во время получения средств за три автомобиля. Ему грозит до семи лет тюрьмы.

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Сотрудник Территориального центра комплектации и социальной поддержки (ТЦК СП) продавал автомобили военнослужащим, которые ввозились на территорию Украины как гуманитарная помощь. Об этом информируют в полиции.

Имея доступ к автомобилям, житель Кременецкого района подыскал на них покупателей среди военнослужащих.

Как добавляют в специализированной прокуратуре в сфере обороны Западного региона, гуманитарные авто 46-летний мужчина хранил на территории ТЦК.

Задержали злоумышленника во время получения 13 тысяч 200 долларов за продажу трех внедорожников Jeep Grand Cherokee, Opel Frontera и Nissan X-Trail.

Фигуранту сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 201-2 (продажа товаров гуманитарной помощи, с целью получения прибыли, совершенном в значительном размере во время военного положения) Уголовного кодекса. Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком до семи лет заключения с конфискацией имущества.

Что думают в ТЦК

В Тернопольском "военкомате" отмечают, что "не чистого на руку" военнослужащего разоблачили 10 сентября при содействии руководства.

По предварительной информации установлено, что сержант, старший водитель отдела обеспечения одного из территориальных подразделений свою противоправную деятельность осуществлял способом, который не связан с его службой в ВСУ и функциональными обязанностями, которые он выполнял находясь в должности.

"Руководство Тернопольского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки и в дальнейшем будет жестко бороться с такими негативными проявлениями", — говорится в сообщении группы коммуникаций Тернопольского ОТЦК и СП.

Напомним, в июне в Тернопольской области "забракованного" ВЛК мужчину ТЦК отправил на полигон. Дочь отметила, что ее отец косоглазый, еле передвигается из-за многочисленных травм позвоночника и ребер, перенес инсульт, к тому же ежедневно в больших количествах употребляет спиртные напитки.

Также Фокус писал, что 7 сентября в Тернопольской области мужчина в нетрезвом состоянии пытался проникнуть в здание ТЦК и вступить в ряды ВСУ несмотря на отсрочку от мобилизации.