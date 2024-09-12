Співробітник ТЦК на Тернопільщині продавав військовим гуманітарні авто: деталі (фото, відео)

Затримали працівника "військкомату" під час отримання коштів за три автомобілі. Йому загрожує до семи років в’язниці.

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Співробітник Територіального центру комплектації та соціальної підтримки (ТЦК СП) продавав автівки військовослужбовцям, які ввозилися на територію України як гуманітарна допомога. Про це інформують у поліції.

Маючи доступ до автомобілів, мешканець Кременецького району підшукав на них покупців серед військовослужбовців.

Як додають у спеціалізованій прокуратурі у сфері оборони Західного регіону, гуманітарні авто 46-річний чоловік зберігав на території ТЦК.

Затримали зловмисника під час отримання 13 тисяч 200 доларів за продаж трьох позашляховиків Jeep Grand Cherokee, Opel Frontera та Nissan X-Trail.

Фігуранту повідомили про підозру за ч. 3 ст. 201-2 (продаж товарів гуманітарної допомоги, з метою отримання прибутку, вчиненому у значному розмірі під час воєнного стану) Кримінального кодексу. Санкція статті передбачає позбавлення волі строком до семи років ув’язнення з конфіскацією майна.

Що думають у ТЦК

У Тернопільському "військкоматі" наголошують, що "не чистого на руку" військовослужбовця було викрито 10 вересня за сприяння керівництва.

За попередньою інформацією встановлено, що сержант, старший водій відділу забезпечення одного із територіальних підрозділів свою протиправну діяльність здійснював у спосіб, який не пов’язаний із його службою в ЗСУ та функціональними обов’язками, які він виконував перебуваючи на посаді.

"Керівництво Тернопільського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки і надалі буде жорстко боротися з такими негативними проявами", — йдеться у повідомленні групи комунікацій Тернопільського ОТЦК та СП.

Нагадаємо, у червні на Тернопільщині "забракованого" ВЛК чоловіка ТЦК відправив на полігон. Донька зазначила, що її батько косоокий, ледве пересувається через численні травми хребта та ребер, переніс інсульт, до того ж щодня у великих кількостях вживає спиртні напої.

Також Фокус писав, що 7 вересня на Тернопільщині чоловік у нетверезому стані намагався проникнути до будівлі ТЦК і долучитися до лав ЗСУ попри відстрочку від мобілізації.