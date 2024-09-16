"Отступление от Шенгенского соглашения": Германия вводит контроль на всех 9 границах

Полицейские кордоны с 15 сентября появились на границе с Францией, Нидерландами, Бельгией, Люксембургом и Данией. Такой режим будет действовать полгода.

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В понедельник, 15 сентября, Германия начала выборочные проверки на границе со всеми пятью западноевропейскими странами вводятся в ответ на недавние атаки экстремистов и нерегулярную миграцию и расширяют систему контроля, которая уже действовала на четырех других границах. Об этом пишет The Independent.

Полицейские кордоны появились на границе с Францией, Нидерландами, Бельгией, Люксембургом и Данией. Такой режим вводится на последующие полгода. Подобные ограничения с 2023-го действуют на границах с Польшей, Чехией, Австрией и Швейцарией.

Германия, будучи членом Европейского союза, на прошлой неделе анонсировала расширенные пограничные проверки со всеми девятью странами.

Германия вводит временный пограничный контроль: причины

Полицейский на границе

В прошлом месяце во время нападения с ножом в Золингене были убиты три человека. В нападении подозревают просителя убежища из Сирии. Считается, что атака была инспирирована группировкой Исламское государство. Не далее как в июле во время похожего нападения с ножом погиб полицейский, а еще четыре человека получили ранения.

Германия вводит контроль на границе

Журналисты называют такое пограничное патрулирование тестом на европейское единство, поскольку есть мнение, что это шаг в сторону от принципа свободного передвижения по Шенгенской зоне. Среди прав и свобод, которыми обладают граждане ЕС, привилегия беспрепятственного передвижения, считается одной из самых ценных.

Правила ЕС позволяют странам-участницам временно вводить пограничный контроль на внутренних границах в случае угрозы безопасности в отдельно взятой стране. Вместе с тем такие ограничения считаются последней мерой в исключительных случаях и должны быть лишь временными.

Подобное можно наблюдать во время крупных спортивных мероприятий, таких как Олимпийские игры или континентальные футбольные первенства.

Напомним, что власти Германии не поставляют Украине свои ракеты Taurus, но не против ударов по территории РФ чужими.

Также сообщалось, что Польша превращается в ведущую танковую державу в Европе.