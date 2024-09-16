"Відступ від Шенгенської угоди": Німеччина запроваджує контроль на всіх 9 кордонах

Поліційні пости з 15 вересня з'явилися на кордоні з Францією, Нідерландами, Бельгією, Люксембургом і Данією. Такий режим діятиме в Німеччині пів року.

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У понеділок, 15 вересня, Німеччина почала вибіркові перевірки на кордоні з усіма п'ятьма західноєвропейськими країнами, що запроваджуються у відповідь на нещодавні атаки екстремістів і нерегулярну міграцію та розширюють систему контролю, що вже діяла на чотирьох інших кордонах. Про це пише The Independent.

Поліційні пости з'явилися на кордоні з Францією, Нідерландами, Бельгією, Люксембургом і Данією. Такий режим запроваджується на наступні пів року. Такі обмеження з 2023-го діють на кордонах із Польщею, Чехією, Австрією та Швейцарією.

Німеччина, бувши членом Європейського союзу, минулого тижня анонсувала розширені прикордонні перевірки з усіма дев'ятьма країнами.

Німеччина запроваджує тимчасовий прикордонний контроль: причини

Поліцейський на кордоні

Минулого місяця під час нападу з ножем у Золінгені було вбито трьох людей. У нападі підозрюють прохача притулку з Сирії. Вважається, що атака була інспірована угрупованням Ісламська держава. Не далі як у липні під час схожого нападу з ножем загинув поліціянт, а ще четверо людей дістали поранення.

Німеччина запроваджує контроль на кордоні

Журналісти називають таке прикордонне патрулювання тестом на європейську єдність, оскільки є думка, що це крок у бік від принципу вільного пересування Шенгенською зоною. Серед прав і свобод, якими володіють громадяни ЄС, привілей безперешкодного пересування вважається одним із найцінніших.

Правила ЄС дозволяють країнам-учасницям тимчасово запроваджувати прикордонний контроль на внутрішніх кордонах у разі загрози безпеці в окремо взятій країні. Водночас такі обмеження вважаються останнім заходом у виняткових випадках і мають бути лише тимчасовими.

Подібне можна спостерігати під час великих спортивних заходів, як-от Олімпійські ігри або континентальні футбольні першості.

Нагадаємо, що влада Німеччини не постачає Україні свої ракети Taurus, але не проти ударів по території РФ чужими.

Також повідомлялося, що Польща перетворюється на провідну танкову державу в Європі.